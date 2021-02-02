Экспорт птицы в Китай усложнился из-за коронавируса

Кроме российских рыбаков с задержками при поставках товара в Китай столкнулись экспортеры птицеводческой продукции. Однако ситуация с рыбой оказалась куда сложнее.

В интервью "РГ" глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, что в поставках в Китай птицеводческой продукции недавно наблюдались небольшие задержки: контейнеры стояли в нескольких портах, но потом их снова начали выпускать. Это были частные случаи. Из-за коронавируса это вполне объяснимо - много работников было отправлено на карантин и принимать продукцию было некому. Однако ситуация по птице не критична - сейчас ее выпускают даже в тех портах, которые еще не работают с российской рыбой.

С ней, по мнению главы Россельхознадзора, проблема серьезнее. Случаи коронавируса на российских кораблях точно зафиксированы у персонала. По самой рыбе остается вопрос, откуда она пришла - частично российская продукция поступала из Нидерландов. Но проблема заключается в другом. Сейчас российская рыба уходит в Китай, перерабатывается, а потом отправляется конечным потребителям в разных странах.

"Монополия (как в случае с российской рыбой) всегда выйдет потом боком, например это может стать инструментом для снижения цен на нашу продукцию. Кроме того, в нашей стране давно стоит вопрос развития инфраструктуры для хранения и производства рыбной продукции. Мы сейчас пожинаем то, что не делали 20 лет", - пояснил Данкверт. По его мнению, китайская сторона, возможно, пойдет на какие-то уступки нашим рыбакам, но они будут не принципиальны.

Ранее Росрыболовство сообщало, что поставки российской рыбы в Китай из-за ужесточения мер по нераспространению COVID-19 фактически прекращены.