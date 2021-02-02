Елена Малышева рассказала, кто чаще умирает от коронавируса

Коронавирус для мужчин в среднем более опасен, чем для женщин. Об этом у себя в Instagram рассказала известная телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева, ссылаясь на недавние исследования ученых.

"Мужчины тяжелее переносят коронавирус и умирают от него чаще, чем женщины, - отметила Малышева. - Этот статистический факт был проанализирован учеными. И они пришли к выводу, что дело тут в наших хромосомах". Так, главная женская хромосома X дает женщинам важную защиту, обусловленную эволюционными особенностями.

Одной из главных опасностей коронавируса считается образование тромбов, говорит Елена Малышева. В конечном итоге именно они мешают полноценному насыщению крови кислородом. И оказалось, что в среднем мужчины больше склонны к этому состоянию, чем женщины.

"Эволюционно это объясняется тем, что мужчины часто сражались, - объясняет телеведущая. - И раненый мог спастись, только если кровотечение быстро останавливалось". Женщинам природа определила другие функции.

Ранее Елена Малышева отмечала, что одним из базовых средств профилактики образования тромбов при инфекционных заболеваниях является обильное питье: в день нужно выпивать 8-10 стаканов воды.