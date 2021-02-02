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Рубрика: В мире

Эрдоган намерен начать работу над новой Конституцией страны

Текст: Андрей Васильев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его правящая партия и ее союзники намерены начать работу над проектом новой Конституции, которая предоставит ему более широкие полномочия менее чем через четыре года после пересмотра действия предыдущей Конституции.

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Граждане Турции проголосовали за конституционные изменения в 2017 году, что способствовало переходу этой страны от парламентской к президентской системе, несмотря на сильную негативную реакцию оппозиционных партий, отмечает Reuters. Эрдоган, бывший премьер-министр страны, был избран президентом Турции, в рамках новой системы исполнительной власти в 2018 году, будучи наделенным широкими исполнительными полномочиями. Правящая партия ПСР и их союзники по Партии националистического движения (ПНД) защищали систему, заявляя, что она создала упорядоченный государственный аппарат.

"Возможно, для Турции настало время еще раз обсудить новую Конституцию, - заявил Эрдоган после заседания кабинета министров в Анкаре в понедельник вечером. - Если мы достигнем взаимопонимания с нашим партнером по альянсу, мы можем мобилизоваться для принятия новой Конституции в ближайшее время". По его словам, эти усилия должны быть прозрачными и доступными для общественности и необходимы для обеспечения национальной безопасности. Замечания Эрдогана прозвучали через несколько недель после того, как лидер ПНД Девлет Бахчели предложил внести в основной закон поправки, запрещающие деятельность прокурдской Народно-Демократической партии (ДНП). Бахчели, как и Эрдоган, обвиняет ее в связях с членами запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК).

В мире Ближний Восток Турция

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