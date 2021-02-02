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02.02.2021 15:34
Рубрика: Власть

Эсеры могут провести ребрендинг после объединения с двумя партиями

Текст: Ксения Воронцова

В пресс-службе "Справедливой России" рассказали о возможности ребрендинга после создания коалиции с партиями "За правду" и "Патриоты России", но уточнили, что такие решения принимаются только на съезде.

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Напомним, что съезды трех партий пройдут синхронно 22 февраля в Москве.

"С учетом того, что партии "За правду" и "Патриоты России" заявили об объединении со "Справедливой Россией", то вероятность ребрендинга партии существует", - приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы.

Отмечается, что это произойдет в случае смены наименования партии и внесения изменений в устав, но подобные решения принимаются только съездом партии.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Справедливая Россия"

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