Эсеры могут провести ребрендинг после объединения с двумя партиями

В пресс-службе "Справедливой России" рассказали о возможности ребрендинга после создания коалиции с партиями "За правду" и "Патриоты России", но уточнили, что такие решения принимаются только на съезде.

Напомним, что съезды трех партий пройдут синхронно 22 февраля в Москве.

"С учетом того, что партии "За правду" и "Патриоты России" заявили об объединении со "Справедливой Россией", то вероятность ребрендинга партии существует", - приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы.

Отмечается, что это произойдет в случае смены наименования партии и внесения изменений в устав, но подобные решения принимаются только съездом партии.