Еще в школе Эмиль Люмкис перевел "Божественную комедию" Данте 12:03

Люмкис Эмиль

Еще в школе Эмиль Люмкис перевел "Божественную комедию" Данте

Виктор Лузгин: Фронтовая старая тетрадка кровью перемочена в бою 11:48

Лузгин Виктор

Виктор Лузгин: Фронтовая старая тетрадка кровью перемочена в бою

Свои стихи Янис Логин печатал в газетах под псевдонимом "Овод" 11:42

Логин Янис

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Сохранилось всего одно стихотворение Надежды Лисановой 11:33

Лисанова Надежда

Сохранилось всего одно стихотворение Надежды Лисановой

Борис Слуцкий посвятил памяти Бориса Лебского два стихотворения 11:06

Лебский Борис

Борис Слуцкий посвятил памяти Бориса Лебского два стихотворения

В 1943 году поэтесса Ольга Мочалова написала стихотворение "Памяти Дмитрия Кузмичева" 11:00

Кузмичёв Дмитрий

В 1943 году поэтесса Ольга Мочалова написала стихотворение "Памяти Дмитрия Кузмичева"

В начале 1930-х Александр Котульский под руководством Маршака учился в "Детском университете" 10:55

Котульский Александр

В начале 1930-х Александр Котульский под руководством Маршака учился в "Детском университете"

Ефрем Лоренц погиб в октябре 1941 года 01.02.2021

Лоренц Ефрем

Ефрем Лоренц погиб в октябре 1941 года

22 декабря 1942 года Давид Лондон был представлен к медали "За оборону Ленинграда" 01.02.2021

Лондон Давид

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Валентин Литовский сыграл Пушкина в фильме "Юность поэта" 01.02.2021

Литовский Валентин

Валентин Литовский сыграл Пушкина в фильме "Юность поэта"

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Лобода Всеволод

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Илья Лапшин: Поступаю в институт, чтобы сделать из себя настоящего, крепкого советского поэта 28.01.2021

Лапшин Илья

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Кузьмицкий Георгий

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Каневский Давид

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Калоев Хазби

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Фото: Центральный архив МО РФ

"Мы у брегов заветных..."

Текст: Дмитрий Шеваров
Эмиль Люмкис, 21 год
Люмкис Муний (Эмиль) Соломонович (15.11.1921 - 13.11.1943), гвардии рядовой, переводчик 2 разряда 16-й гвардейской кавалерийской дивизии 58-го гвардейского кавалерийского корпуса Закавказского (а затем Белорусского) фронта.

Эмиль родился в Житомире.

Переводчик европейской поэзии. Еще в школе перевел "Божественную комедию" Данте. Переводил и русскую поэтическую классику на украинский язык. Свободно владел французским, немецким, польским, туркменским, турецким языками.

В 1943 году Эмиль окончил три курса литературного факультета МГУ (литфак во время войны вместе со всем ИФЛИ вошел в состав МГУ); вместе с институтом был эвакуирован вначале в Ашхабад, затем в Свердловск.

5 июля 1943 года Эмиль с трудом добился призыва в армию в качестве переводчика (в призыве ему отказывали из-за очень слабого зрения).

12 октября 1943 года был представлен к ордену Красной Звезды. Из представления к награде: "Тов. Люмкис при форсировании реки Днепр с первой группой бойцов переправился на правый берег Днепра и при захвате в плен немецкого обер-ефрейтора допросил его. Данные сведения пленного были весьма ценны. По приказанию командира эскадрона тов. Люмкис под сильным обстрелом на рыбачьей лодке доставил пленного в штаб полка. За все время боев на правом берегу Днепра тов. Люмкис на передовой под огнем противника вел допрос немцев".

Убит в бою при освобождении Беларуси. Похоронен у поселка Вишневка Речицкого района Гомельской области Беларуси.

Фото: Центральный архив МО РФ
Из переводов Эмиля Люмкиса

Андреас Грифиус (1616-1664)

* * *

Куда ни кинешь взор - все суетно и тленно,

Где храм стоял вчера - там ныне смерть и страх.

На торжищах пустых, в утихших городах

Свои стада пасет теперь пастух смиренный.

Огонь желания, пыл юности - мгновенно

Все гаснет. Не успев расцвесть, цветок зачах.

Все преходяще здесь, все обратится в прах -

Ты ныне властелин, а завтра раб презренный.

Хвалы и славы гул пройдет, как зыбкий сон.

О, жалкий человек, игралище времен,

К чему стремишься ты, коль все так скоротечно,

Все так обманчиво, все ветер, сон и тень,

И все своей чредой сойдут под гроба сень?

Ответствуй, сын земли: что существует вечно?

* * *

О, судно утлое, игралище морей,

Забава диких волн, ты все ж стремишься смело

Стрелою легкою над хлябью поседелой

В обетованный край, к мечте души моей!

Внезапно в полдень смерк блеск солнечных лучей,

Сверкали молнии, рвал ветер парус белый...

Я презрел сонм стихий, но немощное тело

Одряхло - рушатся обломки мачт и рей.

Воспрянь, усталый дух! Мы у брегов заветных.

Чего ж страшишься ты? От зол и бед несметных

Ты будешь отрешен незримою рукой.

Прощай, жестокий мир, бушующее море!

Приветствую тебя, моя отчизна! Вскоре

Я обрету горe блаженство и покой.

Шарль Бодлер (1821-1867)

Балкон

Воспоминаний мать, сестра моя, подруга

Все наслаждения, весь мир, вся жизнь моя!

Я вижу вечера под синим солнцем юга,

Я вижу плоть твою в мерцании огня,

Воспоминаний мать, сестра моя, подруга!

В те освещенные камином вечера

(О, ночи при луне! О, звезды над балконом!)

По-матерински грудь твоя была добра,

Загадывали мы, о счастье нам суждением,

В те освещенные камином вечера.

Червонным золотом горят лучи заката,

В пространстве тишина и вечная любовь,

Потоком пряного густого аромата

С тяжелых кос и с плеч твоих вдыхал я кровь.

Червонным золотом горят лучи заката.

Нас укрывала ночь, как шелковая шаль,

И я искал во мгле твои зрачки, огонь их,

Дыханья твоего пил терпкую печаль,

Колени нежно сжав, как брат, в своих ладонях.

Нас укрывала ночь, как шелковая шаль.

Для счастья прежних лет я знаю заклинанья,

Все прошлое лежит свернувшимся клубком

У ног твоих - и нет сильней очарованья,

Чем в теле трепетном, чем в сердце молодом.

Для счастья прежних лет я знаю заклинанья!

О поцелуев дождь, сплетенье рук нагих,

Вернутся ли они из бездны, взору скрытой,

Как поднимается из глуби вод морских,

Круг солнца, брызгами в рассветный час омытый,

О, поцелуев дождь, сплетенье рук нагих!

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