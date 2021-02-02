Еще в школе Эмиль Люмкис перевел "Божественную комедию" Данте

Эмиль родился в Житомире.
Переводчик европейской поэзии. Еще в школе перевел "Божественную комедию" Данте. Переводил и русскую поэтическую классику на украинский язык. Свободно владел французским, немецким, польским, туркменским, турецким языками.
В 1943 году Эмиль окончил три курса литературного факультета МГУ (литфак во время войны вместе со всем ИФЛИ вошел в состав МГУ); вместе с институтом был эвакуирован вначале в Ашхабад, затем в Свердловск.
5 июля 1943 года Эмиль с трудом добился призыва в армию в качестве переводчика (в призыве ему отказывали из-за очень слабого зрения).
12 октября 1943 года был представлен к ордену Красной Звезды. Из представления к награде: "Тов. Люмкис при форсировании реки Днепр с первой группой бойцов переправился на правый берег Днепра и при захвате в плен немецкого обер-ефрейтора допросил его. Данные сведения пленного были весьма ценны. По приказанию командира эскадрона тов. Люмкис под сильным обстрелом на рыбачьей лодке доставил пленного в штаб полка. За все время боев на правом берегу Днепра тов. Люмкис на передовой под огнем противника вел допрос немцев".
Убит в бою при освобождении Беларуси. Похоронен у поселка Вишневка Речицкого района Гомельской области Беларуси.
Андреас Грифиус (1616-1664)
* * *
Куда ни кинешь взор - все суетно и тленно,
Где храм стоял вчера - там ныне смерть и страх.
На торжищах пустых, в утихших городах
Свои стада пасет теперь пастух смиренный.
Огонь желания, пыл юности - мгновенно
Все гаснет. Не успев расцвесть, цветок зачах.
Все преходяще здесь, все обратится в прах -
Ты ныне властелин, а завтра раб презренный.
Хвалы и славы гул пройдет, как зыбкий сон.
О, жалкий человек, игралище времен,
К чему стремишься ты, коль все так скоротечно,
Все так обманчиво, все ветер, сон и тень,
И все своей чредой сойдут под гроба сень?
Ответствуй, сын земли: что существует вечно?
* * *
О, судно утлое, игралище морей,
Забава диких волн, ты все ж стремишься смело
Стрелою легкою над хлябью поседелой
В обетованный край, к мечте души моей!
Внезапно в полдень смерк блеск солнечных лучей,
Сверкали молнии, рвал ветер парус белый...
Я презрел сонм стихий, но немощное тело
Одряхло - рушатся обломки мачт и рей.
Воспрянь, усталый дух! Мы у брегов заветных.
Чего ж страшишься ты? От зол и бед несметных
Ты будешь отрешен незримою рукой.
Прощай, жестокий мир, бушующее море!
Приветствую тебя, моя отчизна! Вскоре
Я обрету горe блаженство и покой.
Шарль Бодлер (1821-1867)
Балкон
Воспоминаний мать, сестра моя, подруга
Все наслаждения, весь мир, вся жизнь моя!
Я вижу вечера под синим солнцем юга,
Я вижу плоть твою в мерцании огня,
Воспоминаний мать, сестра моя, подруга!
В те освещенные камином вечера
(О, ночи при луне! О, звезды над балконом!)
По-матерински грудь твоя была добра,
Загадывали мы, о счастье нам суждением,
В те освещенные камином вечера.
Червонным золотом горят лучи заката,
В пространстве тишина и вечная любовь,
Потоком пряного густого аромата
С тяжелых кос и с плеч твоих вдыхал я кровь.
Червонным золотом горят лучи заката.
Нас укрывала ночь, как шелковая шаль,
И я искал во мгле твои зрачки, огонь их,
Дыханья твоего пил терпкую печаль,
Колени нежно сжав, как брат, в своих ладонях.
Нас укрывала ночь, как шелковая шаль.
Для счастья прежних лет я знаю заклинанья,
Все прошлое лежит свернувшимся клубком
У ног твоих - и нет сильней очарованья,
Чем в теле трепетном, чем в сердце молодом.
Для счастья прежних лет я знаю заклинанья!
О поцелуев дождь, сплетенье рук нагих,
Вернутся ли они из бездны, взору скрытой,
Как поднимается из глуби вод морских,
Круг солнца, брызгами в рассветный час омытый,
О, поцелуев дождь, сплетенье рук нагих!