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Рубрика: В мире

Евродепутат от Эстонии выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

Текст: Надежда Ермолаева
Депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон выдвинул экс-президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
Фото: REUTERS/Shereen Talaat
Зятя Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Мадисон обосновал свое решение тем, что это первый президент США за последние 30 лет, во время которого Америка не начинала войн. Эстонский политик также отметил подписание Трампом ряда важных мирных соглашений на Ближнем Востоке. Депутат Европарламента обратил внимание на то, что Трамп выдвинут на Нобелевскую премию мира также другими политиками. "Чем больше заявителей, тем выше шансы на успех", - убежден Мадисон.

Напомним, что Нобелевская премия мира - престижная награда, ежегодно вручаемая Нобелевским фондом за достижения в области укрепления мира. В прошлом году ее получила Всемирная продовольственная программа.

В этом году вручение премии будет проходить в норвежском Осло в октябре. Иностранные СМИ почти каждую неделю сообщают о новых претендентах на получение престижной премии.

В мире США В мире Европа Эстония Международные организации Европейский союз Европарламент Нобелевская премия Дональд Трамп

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