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Рубрика: В мире

Европол предупредил о продаже мошенниками поддельных тестов на COVID-19

Текст: Максим Макарычев

Европол предупредил, что преступные группировки начали продавать поддельные сертификаты тестов на COVID-19 в аэропортах европейских стран. Некоторые страны, включая Британию, с недавних пор требуют доказательства отрицательного результата теста на коронавирус от всех прибывающих в страну из-за границы, но банды помогают людям проскользнуть в Альбион за сумму всего от 35 фунтов стерлингов (около 50 долларов), отметили в полицейском департаменте Евросоюза.

Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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Несколько подозреваемых были пойманы при продаже поддельных сертификатов в интернете и через чат-группы для обмена мобильными сообщениями в Испании и Нидерландах. "Пока ограничения на поездки остаются в силе из-за пандемии, весьма вероятно, что преступники воспользуются возможностью производить и продавать поддельные сертификаты тестирования", - отмечается в заявлении Европола. В прошлом году французская полиция раскрыла мошенническую сеть в аэропорту Шарль де Голль под Парижем. Злоумышленники продавали поддельные сертификаты на сумму около 350 долларов. В Испании полиция арестовала человека, продававшего поддельные документы за 40 евро в Интернете, а в Нидерландах мошенники делали то же самое с помощью мобильных приложений для обмена сообщениями.

В понедельник полицейское управление Евросоюза предупредило путешественников о нескольких громких арестах по всему континенту. В аэропорту британского города Лутон был арестован мужчина по подозрению в продаже поддельных тестов на COVID-19 за 100 фунтов стерлингов (около 137 долларов). Сотрудники Европола пояснили, что мошенники подделывают название настоящей лаборатории, выдавая клиентам фальшивые сертификаты, пытаясь обмануть пограничников, сообщает Daily Mail.

В Британии правила, обязывающие, чтобы прибывшие в страну иностранцы доказали, что у них нет коронавируса, вступили в силу 18 января. От путешественников требуют наличие теста полимеразной цепной реакции (ПЦР), который обычно занимает от 12 до 48 часов для получения результатов. Однако пассажиры могут также использовать более дешевый и более быстрый тест прямо по прибытию в любой из британских аэропортов, чем пользуются мошенники. Эти экспресс-тесты, отмечают эксперты, оказываются более точными для людей с "высокой вирусной нагрузкой", и мошенники продают их дороже, чем обычные тесты.

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