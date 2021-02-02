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02.02.2021 23:10
Рубрика: Спорт

Скользим на камеру

Отбор на ЧМ можно пройти с помощью видеозаписи
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 21(8372)
Фигуристы смогут квалифицироваться на чемпионат мира, который сохранили в календаре и проведут 22-28 марта в Стокгольме, дистанционно - предоставив видеозапись своих программ.

Международный союз конькобежцев (ISU) решился на такую инновацию ввиду того, что из-за пандемии коронавируса соревновательный сезон был неполноценным. Состоявшиеся этапы Гран-при прошли как национальные старты, турниры серии "Челленджер" и чемпионат Европы были отменены.

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Новая опция не пригодится топ-фигуристам, в том числе российским. Ведь речь идет о выполнении технического минимума элементов, необходимого для попадания в число участников ЧМ. Как постановили в ISU, он складывается из оценок сезона-2020/21, а также двух предыдущих сезонов.

А вот спортсмены, не входящие в элиту или, например, юниоры, перешедшие во взрослое катание, точно воспользуются таким предложением. Тем, кто не сумел набрать технический минимум, разрешат записать видео своих программ. Прием заявок начнется 5 февраля и закроется 16-го. После регистрации у фигуристов будет 72 часа, чтобы отправить видео. Его будет оценивать группа официальных лиц, назначенных техническим комитетом ISU. В программах будет учитываться исключительно сложность элементов.

Между тем все наши сильнейшие фигуристы готовятся к "Кубку Первого канала", который состоится 5-7 февраля в Москве. На лед выйдут две команды во главе с капитанами: олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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В первый день соревнований нас ждет прыжковый фестиваль. Александра Трусова, Анна Щербакова, Камила Валиева и Елизавета Туктамышева будут соперничать с Дмитрием Алиевым, Макаром Игнатовым, Михаилом Колядой и Андреем Мозалевым.

- Я бросаю вызов парням. Я покажу им, кто тут на самом деле сильный пол, - сказала "королева четверных" Саша Трусова в анонсе необычного прыжкового турнира.

Спорт Фигурное катание

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