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02.02.2021 11:11
Рубрика: Происшествия

ФСБ пресекла деятельность 28 подпольных оружейных мастерских в России

Текст: Иван Петров
Крупнейшую банду, наловчившуюся оружие нелетального действия переделывать в боевое, разоблачили и задержали сотрудники спецслужб и правоохранительных органов. Речь идет о переделке в боевое травматического, газового, пневматического, сигнального и охолощенного оружия.

Успешная операция - совместная заслуга ФСБ, МВД и Росгвардии. Силовикам удалось пресечь преступную деятельность оружейной банды сразу в 19 российских регионах. По возбужденному уголовному делу проходят 43 человека.

Задержанные, как сообщает Центр общественных связей ФСБ России, причастны "к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту".

Спецоперация прошла в январе этого года в Москве, республиках Карелия, Коми, Мордовия, Хабаровском и Краснодарском краях, Московской, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Нижегородской, Иркутской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Свердловской и Томской областях.

"По адресам проживания нелегальных оружейников были проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия", - сообщили в ЦОС ФСБ.

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
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Из незаконного оборота были изъяты 50-мм пехотный миномет и 45-мм пушка, 191 единица огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, среди которых 3 пулемета ("Максим", "РПК"), 18 автоматов ("АКМ", "АКС-74У", "АК-103, "АК-104"), специальная снайперская винтовка "Винторез". Кроме того, в подпольных мастерских были обнаружены 8 пистолетов-пулеметов ("ППШ", "ППС", "Кедр", "VZ-26"), 48 винтовок и карабинов ("Мосина", "СКС", "СВТ-40", "Сайга", "Вепрь", "Mauser", "AR-15"), 113 пистолетов и револьверов ("ПМ, "АПС", "ТТ", 6-П-9, "Glock", "Parabellum", "Browning", "SIGSauer", "Colt", "Smith&Wesson", "Наган"). Изъяли у подозреваемых также 27 минометных мин различного калибра, 45 ручных гранат ("Ф-1", "РГД-5"), свыше 26 тысяч патронов, основные части и комплектующие оружия, 34,5 кг взрывчатых веществ (пороха, тротил), 29 приспособлений для бесшумной стрельбы (глушителей).

В общей сложности прекращена нелегальная деятельность 28 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

В ФСБ пообещали продолжить работу по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения.

По словам экспертов, такое переделанное оружие представляет особую опасность, поскольку, по сути, предназначается для киллеров. После переделки оно не пригодно для долговременного использования, а применимо один-два раза. Поэтому чаще всего приобретается для нужд убийц, которые после кровавой расправы сразу выбрасывают ствол.

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