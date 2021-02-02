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02.02.2021 19:22
Рубрика: Власть

Час ответа СПЧ

Глава СПЧ Валерий Фадеев о 15 поручениях президента России
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 21(8372)
В России может быть создан Суд по правам человека. Это поручение N 1 среди 15 поручений, данных президентом России Владимиром Путиным Совету по развитию гражданского общества и правам человека. Срок исполнения поручения до 1 июня. Глава СПЧ Валерий Фадеев задачу назвал "непростой", так как идет "обсуждение финансовой целесообразности идеи и механизма вписывания Суда по правам человека в судебную систему".
Председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

Поручением N 2 в СПЧ считают создание "Цифрового кодекса прав человека". У него три составляющих - правовое упорядочение работы иностранных IT-платформ, с тем чтобы они платили полноразмерные налоги и подчинялись в РФ российской юрисдикции; создание концепции защиты прав граждан в цифровом пространстве и разработка "дорожной карты" по росту цифровой грамотности людей. Пока, как признал советник главы СПЧ Игорь Ашманов, темпы внедрения "цифры" опережают сознание общества и закон, "идет азарт "серой зоны" - нарушаются права о личных данных, а регулятор - Роскомнадзор - не имеет средств для регулирования и воздействия". "Цифровой кодекс", создаваемый на основе суверенитета юрисдикции РФ и цифровой идентичности гражданина, как ожидается, будет готов к 1 сентября.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Следующий блок поручений - соблюдение свободы СМИ, давление на них и фигурантов уголовных дел. Глава СПЧ обратил внимание на пункт - поручения к полпредам президента в федеральных округах: "обеспечить в полной мере работу закона в отношении защиты журналистов". "Мы следим за этим", - подчеркнул Фадеев. Также он признал, что множатся жалобы по фактам давления следствия на людей. Поэтому "обсуждается идея финансирования общественных комиссий правозащитников как контролеров правоохранительной системы". В частности, заметил Фадеев, финансирование возможно через региональные Общественные палаты, бюджет которых пополняется за счет местных законодательных собраний. Доклад главе государства на эту тему ожидается 1 июня 2021 года.

В России может быть создан Суд по правам человека

И наконец, расширенный блок поручений президента к правозащитникам, "требование к минпросвещения, минобрнауки, минцифре и СПЧ совершенствовать систему дистанционного образования". Глава государства поддержал инициативу психолога МГУ Александра Асмолова и поручил до 1 августа создать "Родительские университеты". Глава СПЧ Валерий Фадеев заметил, что дистанционное обучение стало частью системы образования, но "оно весьма дорого, нужны средства на покупку техники, оплату связи, что не по силам малообеспеченным семьям". Фадеев также обратил внимание на расслоение успеваемости во время "дистанционки", когда школьники стали хуже учиться. И хотя на выполнение блока этих задач Путин дал срок тоже до 1 августа 2021 года, глава СПЧ признал: "Предстоят непростые корректировки".

Власть Право Права человека Президент Президент Совет по правам человека

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