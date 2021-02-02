"Яндекс.Такси" покупает часть активов группы компаний "Везёт"

Группа компаний (ГК) "Яндекс.Такси" покупает колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок ГК "Везёт". Об этом сообщается на официальном сайте "Яндекса".

"Сделка позволит "Яндекс.Такси" улучшить клиентский сервис и ускорить развитие логистической платформы, в частности предложить экспресс-доставку посылок и грузов жителям регионов", - говорится в сообщении.

Там также уточняется, что клиенты "Везёт" смогут вызывать такси по телефону, как они привыкли, или в приложении Яндекс Go. Водителям, говорится в сообщении, будет предложено подключиться к платформе Яндекс.Про.

"В отличие от соглашения между Яндекс.Такси и "Везёт", анонсированного в июле 2019 года, новая сделка подразумевает приобретение лишь части активов "Везёт", действует в ограниченном количестве регионов и не распространяется на программное обеспечение", - подчеркивают в компании.

Как сообщалось ранее, по итогам делового соглашения, заключенного между двумя группами компаний в июле 2019 года, анонсировалась покупка "Яндекс-Такси" программного обеспечения и колл-центров группы компаний "Везёт". При этом "Везёт" должно было получить часть акций нового партнёра, а также новую единую с "Яндекс. Такси" технологическую платформу, которая подразумевает современные технологии безопасности и оптимальный механизм распределения заказов.