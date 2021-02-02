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Рубрика: В мире

Борщ без разговоров

Текст: Александр Ленин (Токио)
Российская газета - Федеральный выпуск № 21(8372)
Японские ученики обычно обедают в своих аудиториях. Дежурные получают пищу на пунктах выдачи, после чего приносят ее в классные комнаты и распределяют поровну между однокашниками. Такой подход призван развивать в ребятах ответственность и трудолюбие. Впрочем, из-за коронавируса эти обязанности временно пришлось переложить на педагогов.

В "доковидные" времена японские мальчишки и девчонки, как правило, сооружали из нескольких парт большие столы, за которыми потом дружно и весело обедали группами. Теперь каждый ученик довольствуется ланчем в одиночестве на своем рабочем месте с соблюдением социальной дистанции. Японские дети больше не могут за едой перекинуться даже парой слов. На разговоры введен строжайший запрет. Мытье рук здесь и в былые времена было обязательным ритуалом перед приемом пищи. Последний год за соблюдением этой процедуры особый контроль. Кроме того, в обиход плотно вошли санитайзеры. Рацион школьников, с одной стороны, разнообразен, с другой, прост: рис или лапша, овощи, зеленые листья салата, небольшие кусочки тунца или говядины, молоко.

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Однако с началом пандемии в некоторых учебных заведениях появились продукты из премиального сегмента, в том числе знаменитая мраморная говядина "вагю". Это стало возможным после запуска министерством сельского хозяйства специальной программы, в рамках которой школы получили субсидии на приобретение товаров класса люкс для организации питания учеников. Так правительство поддержало не только детей, но и фермеров, терпящих убытки из-за невозможности поставлять в прежних объемах свою продукцию в рестораны. Согласно официальной статистике, говядину "вагю" к ноябрю прошлого года получили около 35 тысяч учебных заведений из различных уголков островного государства.

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В некоторых японских школах для изучения гастрономической культуры зарубежных государств готовят иностранные блюда. Иногда в меню попадается и наваристый борщ со сметаной, который, нужно сказать, пользуется в Стране восходящего солнца популярностью.

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