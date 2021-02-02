Индия станет одним из мировых центров производства российской вакцины

Объемы выпуска вакцины "Спутник V" в Индии смогут сравниться с российскими, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев сегодня на брифинге. Россия продолжает активно искать возможности для локализации производства нашего препарата за рубежом. Договоренности достигнуты с Беларусью, Ираном, Южной Кореей, Китаем, Бразилией, Казахстаном.

"Мы сейчас вместе с Dr. Reddy's (крупнейшая индийская биофармкомпания - ред.) активно работаем в Индии. Индия для нас - ключевой партнер, потому что Индия, фактически, будет производить столько же вакцины, сколько производит Россия. Это будет один из главных производственных центров мира для вакцины "Спутник V". Мы ожидаем подачу на одобрение вакцины либо в этом, либо в следующем месяце. Этим занимается партнер Dr. Reddy's", - пояснил Дмитриев.

Ранее он пояснял, что обязательства по зарубежным поставкам вакцины будут обеспечиваться за счет производства на мощностях иностранных компаний-партнеров. А российских граждан будут прививать вакциной, производимой в России.

"Соответственно, после этого (когда препарат будет одобрен в Индии) мы можем начать поставки в Индию. Мы можем даже назвать "Спутник V" российско-индийской вакциной, потому что у нас есть там пять партнеров по производству. И мы очень тесно с самого начала взаимодействуем с Индией, потому что Индия обладает очень хорошими производственными мощностями вакцин", - уточнил Дмитриев.

Производство вакцины уже осуществляется в Южной Корее, скоро начнется в Китае. Бразилия, по словам главы РФПИ, также уже производит пробные партии.