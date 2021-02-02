На прошлой неделе Комитет Государственной Думы по охране здоровья рассмотрел законопроект, касающийся регулирования аптечной деятельности, единогласно поддержал его и рекомендовал принять на пленарном заседании в первом чтении.

Отмечу, что после начала пандемии коронавируса особенно острой проблемой стал рост цен на лекарственные препараты во многих аптеках. Разумеется, правительство оперативно принимало меры для прекращения этого роста, но, как показала практика, сдерживать цены исключительно административными методами невозможно, нужно одновременно решить сразу несколько задач. Во-первых, необходимо устранить монополизацию рынка розничной торговли лекарствами и создать условия для конкуренции в этой сфере. Во-вторых, надо оказать поддержку отечественным фармакологическим производителям, которые оказались в сложной ситуации из-за того, что резко выросла стоимость субстанций для изготовления лекарственных препаратов. В частности, мы считаем, что необходимо сократить издержки производителей на продвижение своего товара и избавить их от расходов на дополнительное обучение персонала аптечных сетей правилам применения того или иного лекарства. В-третьих, с нашей точки зрения, нужно защитить интересы потребителей, покупающих лекарственные препараты в аптеках: обеспечить наличие дешевых лекарств на прилавке и установить порядок, согласно которому продавец будет обязан информировать граждан о наличии аналогов дорогих лекарственных средств по более низкой цене.

Поэтому еще в начале марта прошлого года группа депутатов и сенаторов от "Единой России" внесла в Думу законопроект, направленный на решение всех этих задач. Согласно этому документу доля рынка аптечной сети с выручкой более 400 млн рублей не может превышать 20% в городах федерального значения, муниципальных районах и городских округах. При достижении этого значения сеть не может арендовать или приобретать новые площади. Бонусы от фармпроизводителей за продвижение товара тоже ограничиваются законопроектом: они не будут превышать 5% от цены лекарств. При этом производители не будут ничего платить сетям и дистрибьюторам за право поставок лекарственных препаратов в аптеки или за изменение ассортимента. Кроме того, для аптечных сетей предполагается установить ограничение по оплате поставок: они должны будут расплатиться с производителем в течение 90 дней.

Добавлю, что этим же законопроектом вводится новое понятие - передвижной аптечный пункт. Появление таких пунктов будет способствовать более оперативному снабжению медикаментами жителей отдаленных территорий, позволит сделать лекарства для них более доступными.

На данный законопроект получен положительный отзыв правительства Российской Федерации, и с учетом этого мы планируем принять его в первом чтении уже на следующей неделе. Однако правительство согласно не со всеми предложениями, содержащимися в проекте закона. Есть замечания и у участников фармрынка. Поэтому после первого чтения работа над документом будет продолжена в рамках Межфракционной рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств. Мы пригласим к участию в доработке законопроекта все заинтересованные стороны, в том числе представителей фармацевтического сообщества, ассоциаций пациентов и аптечных сетей. По итогам обсуждения мы намерены подготовить согласованный вариант, который будет устраивать всех, поспособствует развитию нашего фармакологического рынка и будет отвечать интересам граждан России.