Но если с этим форматом еще можно как-то согласиться, ибо заболеваемость в Италии продолжает активно расти, то к новому меню есть много вопросов. Школьная дирекция называет его политкорректно "упрощенным", а вот родителям оно кажется попросту скудным и несбалансированным. Четыре дня в неделю в рационе властвует паста, которую на Апеннинах принято называть первым блюдом, а сезонные овощи и фрукты во многих школах исчезли. До пандемии они подавались ежедневно, а теперь детей ими балуют от силы два раза в неделю. Не всегда в меню можно также обнаружить мясо, рыбу и курицу. Их место зачастую занимает неприхотливый омлет. Не говоря уже о том, что единственный овощной суп минестроне, которым раньше кормили учеников, попросту испарился. И многие школьники остаются по факту голодными, так как докупить еду на свой вкус, как это принято в России, невозможно. Максимум, на что можно рассчитывать, так это на вторую тарелку пасты. Приносить еду из дома можно лишь в частных учебных заведениях, да и то не во всех.
Родители объясняют происходящие метаморфозы тем, что под предлогом пандемии администрация решила себе облегчить жизнь. Да и экономия налицо. Итальянские мамы и папы имеют полное право выдвигать подобные гипотезы и обвинения, поскольку стоимость обеда от подобной упрощенки, по сути, никак не изменилась. В муниципальных школах она напрямую зависит от дохода родителей или от наличия у них той или иной собственности. В среднем сумма, которая ежемесячно вносится исключительно по безналу, варьируется от 50 до 135 евро. Для малообеспеченных семей предусмотрена небольшая скидка - 10-15 процентов. О бесплатном питании речи, увы, нет.