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02.02.2021 20:36
Рубрика: В мире

Еда перешла на упрощенку

Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 21(8372)
C началом занятий в сентябре прошлого года львиная доля учебных заведений не успела адаптировать свои столовые под новые санитарные меры, которые были сформулированы властями чуть ли не в последний момент. В связи с чем школьная администрация зачастую не находила ничего лучшего, как вместо привычных 16.20 "отпускать" детей домой в 13.00, сместив тем самым ответственность за питание на родителей. По сути, как минимум месяц учеников в школе кормили лишь "мерендой" (вторым завтраком), которая выглядела и выглядит по сей день весьма непрезентабельно - кусок запечатанного в полиэтилен хлеба или парочку печений. В октябре, а местами по Италии аж в ноябре, стало понятно, что старые добрые столовые канули в Лету. В государственных школах их раздробили на отсеки (как правило, под них используются небольшие актовые залы и учительские) и установили график питания для разных классов во избежание столпотворения. При этом за один стол было решено сажать лишь одноклассников, которым раздается предварительно разогретая в "старой" столовой еда.
Четыре дня в неделю в рационе - паста, которую принято называть первым блюдом, а сезонные овощи и фрукты во многих школах исчезли. Фото: GettyImages

Но если с этим форматом еще можно как-то согласиться, ибо заболеваемость в Италии продолжает активно расти, то к новому меню есть много вопросов. Школьная дирекция называет его политкорректно "упрощенным", а вот родителям оно кажется попросту скудным и несбалансированным. Четыре дня в неделю в рационе властвует паста, которую на Апеннинах принято называть первым блюдом, а сезонные овощи и фрукты во многих школах исчезли. До пандемии они подавались ежедневно, а теперь детей ими балуют от силы два раза в неделю. Не всегда в меню можно также обнаружить мясо, рыбу и курицу. Их место зачастую занимает неприхотливый омлет. Не говоря уже о том, что единственный овощной суп минестроне, которым раньше кормили учеников, попросту испарился. И многие школьники остаются по факту голодными, так как докупить еду на свой вкус, как это принято в России, невозможно. Максимум, на что можно рассчитывать, так это на вторую тарелку пасты. Приносить еду из дома можно лишь в частных учебных заведениях, да и то не во всех.

Четыре дня в неделю в рационе властвует паста, а фрукты и овощи ушли в прошлое

Родители объясняют происходящие метаморфозы тем, что под предлогом пандемии администрация решила себе облегчить жизнь. Да и экономия налицо. Итальянские мамы и папы имеют полное право выдвигать подобные гипотезы и обвинения, поскольку стоимость обеда от подобной упрощенки, по сути, никак не изменилась. В муниципальных школах она напрямую зависит от дохода родителей или от наличия у них той или иной собственности. В среднем сумма, которая ежемесячно вносится исключительно по безналу, варьируется от 50 до 135 евро. Для малообеспеченных семей предусмотрена небольшая скидка - 10-15 процентов. О бесплатном питании речи, увы, нет.

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