Юрист: Навальный уводит процесс в неподобающую для правосудия сторону

- Ажиотаж, который создан вокруг дела Навального, это в основном политтехнологии, созданные его сторонниками. То, что Навальный делает вокруг этого процесса, это абсолютно противоречит идее правосудия. Он уводит процесс в сторону, политизируя его. Суд достаточно спокойно ведет это дело, выслушивает стороны. Делает это тщательно, пытается разобраться. А Навальный уводит процесс в абсолютно неподобающую для правосудия сторону. Суд сегодня рассматривает несколько вопросов. Установлен ли факт нарушений, совершенных Навальным, и выясняет обстоятельства совершения этих нарушений. Решение суда будет предопределено тем, установил ли суд факт этих нарушений. Есть ли в этом факте нарушений серьезные основания для изменения меры наказания Навальному на реальный срок.

Я не исключаю, что судебный процесс затянется. Обычно это вызвано тем медийным и политизированным контекстом, который сейчас создан вокруг этого дела. Этот контекст мешает правосудию, вынуждает суд дольше рассматривать вопросы. Обычно такие дела рассматриваются в суде долго. Надеюсь, что суд справится с тем сильным давлением, которое сейчас на него оказывается.