Иван Малозёмов был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза

Иван Малозёмов, 21 год

Малозёмов Иван Прокопьевич (26.11.1921 - 31.01.1943), гвардии лейтенант, командир роты 5-го гвардейского отдельного танкового полка прорыва 21-й армии Донского фронта. Герой Советского Союза.

Родился Иван в деревне Пестово Гришкинского сельсовета Белозерского района Вологодской области.

Когда Иван учился в пятом классе, умер его отец. Мальчику пришлось оставить школу и идти работать подручным кузнеца.

Занимался самообразованием и успешно сдал экстерном экзамены за 5-9-й классы. Проявлял отличные способности как в математике, так и в литературе. Писал стихи. Дружил с будущим поэтом Сергеем Орловым - они вместе учились в 10-м классе Белозерской школы N1. Друзья вместе печатались в местной газете "Белозерский колхозник". Последняя публикация Ивана была в этой газете 18 июня 1940 года.

Осенью того же года Иван был призван в армию. Окончил Саратовское бронетанковое училище. С мая 1942 года - на фронте.

17 июня 1942 года был ранен в боях на харьковском направлении. Представлен к ордену Ленина. Из наградного листа: "02.07.42 группа наших танков в составе 7 средних и 5 малых танков во главе с тов. Малоземовым обороняла рубеж в районе с. Погремец Курской области. Район обороны подвергался непрерывной бомбардировке, в которой принимало участие до 35 бомбардировщиков. Противник бросил в атаку до 20 тяжелых и средних танков, полк мотопехоты при поддержке двух дивизионов тяжелой артиллерии. Несмотря на превосходящие силы противника, тов. Малозёмов принял бой.

В результате боя противник потерял сгоревшими 6 танков, подбитыми - 12, уничтожено 5 тяжелых орудий, 12 автомашин с военными грузами и до 2 рот пехоты. Своим танком тов. Малоземов уничтожил 4 танка, подбил 3 танка, уничтожил 3 автомашины с военными грузами. Огнем противника машина тов. Малозёмова была подбита и загорелась. Тов. Малозёмов не бросил танк. Продолжая вести огонь по противнику, тов. Малозёмов организовал тушение танка..."

В октябре 1942 года Иван был награжден орденом Отечественной войны I степени. Из наградного листа: "Противник закрепился на рубеже в районе разъезда 74 Сталинградской области. Батальону была поставлена задача выбить противника с занятого им рубежа. В боях на разъезде 74 тов. Малозёмов сжег 4 танка, подбил 3 танка и уничтожил 2 тяжелых орудия противника. Танк тов. Малозёмова имел незначительные повреждения, устраненные силами экипажа..."

Фото: Центральный архив МО РФ

Иван был трижды ранен и после третьего ранения лежал в госпитале в Москве. После излечения орден Отечественной войны ему вручил М.И. Калинин.

В бою за Сталинград Иван получил смертельное ранение и умер в госпитале. Посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Из наградного листа: "В центральной части города СТАЛИНГРАДА в бою 31.01.43 героически пал смертью храбрых. Достоин высшей правительственной награды с посмертным присвоением звания ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА".

Фото: Центральный архив МО РФ

Похоронен Иван Малозёмов на Мамаевом кургане. В 1969 году Сергей Орлов, побывав в Волгограде, записал в дневнике об Иване: "Не знаю, кем бы он стал, если бы не лег в землю на Мамаевом кургане, может, математика бы пересилила бы в нем поэзию, только полагаю, что жил бы он так же талантливо, со славой, как пришлось ему воевать..."

Сергей Орлов посвятил памяти друга поэму "Командир танка" (написана в одну ночь 9 мая 1945 года). Имя Ивана Малозёмова носят улицы в Белозерске и Волгограде и школа N1 в Белозерске.

Фото: Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина