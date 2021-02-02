Иван Малозёмов был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза 12:29

Малозёмов Иван

Иван Малозёмов был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза

Еще в школе Эмиль Люмкис перевел "Божественную комедию" Данте 12:03

Люмкис Эмиль

Еще в школе Эмиль Люмкис перевел "Божественную комедию" Данте

Виктор Лузгин: Фронтовая старая тетрадка кровью перемочена в бою 11:48

Лузгин Виктор

Виктор Лузгин: Фронтовая старая тетрадка кровью перемочена в бою

Свои стихи Янис Логин печатал в газетах под псевдонимом "Овод" 11:42

Логин Янис

Свои стихи Янис Логин печатал в газетах под псевдонимом "Овод"

Сохранилось всего одно стихотворение Надежды Лисановой 11:33

Лисанова Надежда

Сохранилось всего одно стихотворение Надежды Лисановой

Борис Слуцкий посвятил памяти Бориса Лебского два стихотворения 11:06

Лебский Борис

Борис Слуцкий посвятил памяти Бориса Лебского два стихотворения

В 1943 году поэтесса Ольга Мочалова написала стихотворение "Памяти Дмитрия Кузмичева" 11:00

Кузмичёв Дмитрий

В 1943 году поэтесса Ольга Мочалова написала стихотворение "Памяти Дмитрия Кузмичева"

В начале 1930-х Александр Котульский под руководством Маршака учился в "Детском университете" 10:55

Котульский Александр

В начале 1930-х Александр Котульский под руководством Маршака учился в "Детском университете"

Ефрем Лоренц погиб в октябре 1941 года 01.02.2021

Лоренц Ефрем

Ефрем Лоренц погиб в октябре 1941 года

22 декабря 1942 года Давид Лондон был представлен к медали "За оборону Ленинграда" 01.02.2021

Лондон Давид

22 декабря 1942 года Давид Лондон был представлен к медали "За оборону Ленинграда"

Валентин Литовский сыграл Пушкина в фильме "Юность поэта" 01.02.2021

Литовский Валентин

Валентин Литовский сыграл Пушкина в фильме "Юность поэта"

Единственный сборник Всеволода Лободы вышел в 1966 году 01.02.2021

Лобода Всеволод

Единственный сборник Всеволода Лободы вышел в 1966 году

21 декабря 1943 года Леонид Левицкий был тяжело ранен в бою у села Забелочье 28.01.2021

Левицкий Леонид

21 декабря 1943 года Леонид Левицкий был тяжело ранен в бою у села Забелочье

В офицерской карточке Алексея Лебедева в графе "где похоронен" написано "Предан морю" 28.01.2021

Лебедев Алексей

В офицерской карточке Алексея Лебедева в графе "где похоронен" написано "Предан морю"

Илья Лапшин: Поступаю в институт, чтобы сделать из себя настоящего, крепкого советского поэта 28.01.2021

Лапшин Илья

Илья Лапшин: Поступаю в институт, чтобы сделать из себя настоящего, крепкого советского поэта

Во время войны Георгий Кузьмицкий печатался в газете "Красное знамя" и других фронтовых газетах 28.01.2021

Кузьмицкий Георгий

Во время войны Георгий Кузьмицкий печатался в газете "Красное знамя" и других фронтовых газетах

Георгий Корешов: Рад, что мои стихи печатают и передают по радио 27.01.2021

Корешов Георгий

Георгий Корешов: Рад, что мои стихи печатают и передают по радио

Константин Климов ушел добровольцем в народное ополчение 27.01.2021

Климов Константин

Константин Климов ушел добровольцем в народное ополчение

Своими очерками Давид Каневский прославил многих героев войны 27.01.2021

Каневский Давид

Своими очерками Давид Каневский прославил многих героев войны

Хазби Калоев писал стихи с детства как на осетинском, так и на русском языке 27.01.2021

Калоев Хазби

Хазби Калоев писал стихи с детства как на осетинском, так и на русском языке

В 1940 году вышел единственный прижизненный сборник стихов Севериана Исиани 27.01.2021

Исиани Севериан

В 1940 году вышел единственный прижизненный сборник стихов Севериана Исиани

Стихи Николай Зиновьев начал писать еще в школьные годы, а потом посылал в письмах с фронта 27.01.2021

Зиновьев Николай

Стихи Николай Зиновьев начал писать еще в школьные годы, а потом посылал в письмах с фронта

Дмитрий Завадовский: Милая мама! Получил твое письмо. Повеяло родным, близким 27.01.2021

Завадовский Дмитрий

Дмитрий Завадовский: Милая мама! Получил твое письмо. Повеяло родным, близким

Первый сборник поэм "Страна растет" Леварса Квициниа выпустил в 1932 году 26.01.2021

Квициниа Леварса

Первый сборник поэм "Страна растет" Леварса Квициниа выпустил в 1932 году

Шалва Иоселиани пропал без вести в апреле 1942 года 26.01.2021

Иоселиани Шалва

Шалва Иоселиани пропал без вести в апреле 1942 года

Леонид Крапивников: Чему я здесь, на фронте, учусь? Всему - как жить и воевать 14.01.2021

Крапивников Леонид

Леонид Крапивников: Чему я здесь, на фронте, учусь? Всему - как жить и воевать

Николай Майоров: Мы бредим морем, поездами, раскрытым настежь в сад окном... 14.01.2021

Майоров Николай

Николай Майоров: Мы бредим морем, поездами, раскрытым настежь в сад окном...

О чем писал Сталину 18-летний Василий Кубанёв 14.01.2021

Кубанёв Василий

О чем писал Сталину 18-летний Василий Кубанёв

Стихов Павла Когана, написанных во время войны, не сохранилось 14.01.2021

Коган Павел

Стихов Павла Когана, написанных во время войны, не сохранилось

О Победе Владислав Занадворов написать не успел, но он погиб в наступлении 14.01.2021

Занадворов Владислав

О Победе Владислав Занадворов написать не успел, но он погиб в наступлении

О чем писал Багрицкий 14-летнему Коле Копыльцову 14.01.2021

Копыльцов Николай

О чем писал Багрицкий 14-летнему Коле Копыльцову

Где искать чемодан с рукописями Михаила Кульчицкого 14.01.2021

Кульчицкий Михаил

Где искать чемодан с рукописями Михаила Кульчицкого

Как сложилась судьба Владимира Калачева - лучшего адъютанта Красной Армии 14.01.2021

Калачёв Владимир

Как сложилась судьба Владимира Калачева - лучшего адъютанта Красной Армии

Иосиф Ливертовский: Я окончательно решил работать над каждой строчкой - чеканить стих 14.01.2021

Ливертовский Иосиф

Иосиф Ливертовский: Я окончательно решил работать над каждой строчкой - чеканить стих

За год до войны Мухарбек Кочисов выпустил поэтический сборник "Мы любим" 14.01.2021

Кочисов Мухарбек

За год до войны Мухарбек Кочисов выпустил поэтический сборник "Мы любим"

Фото: Центральный архив МО РФ

Похоронен на Мамаевом кургане

Текст: Дмитрий Шеваров
Иван Малозёмов, 21 год
Малозёмов Иван Прокопьевич (26.11.1921 - 31.01.1943), гвардии лейтенант, командир роты 5-го гвардейского отдельного танкового полка прорыва 21-й армии Донского фронта. Герой Советского Союза.

Родился Иван в деревне Пестово Гришкинского сельсовета Белозерского района Вологодской области.

Когда Иван учился в пятом классе, умер его отец. Мальчику пришлось оставить школу и идти работать подручным кузнеца.

Занимался самообразованием и успешно сдал экстерном экзамены за 5-9-й классы. Проявлял отличные способности как в математике, так и в литературе. Писал стихи. Дружил с будущим поэтом Сергеем Орловым - они вместе учились в 10-м классе Белозерской школы N1. Друзья вместе печатались в местной газете "Белозерский колхозник". Последняя публикация Ивана была в этой газете 18 июня 1940 года.

Осенью того же года Иван был призван в армию. Окончил Саратовское бронетанковое училище. С мая 1942 года - на фронте.

17 июня 1942 года был ранен в боях на харьковском направлении. Представлен к ордену Ленина. Из наградного листа: "02.07.42 группа наших танков в составе 7 средних и 5 малых танков во главе с тов. Малоземовым обороняла рубеж в районе с. Погремец Курской области. Район обороны подвергался непрерывной бомбардировке, в которой принимало участие до 35 бомбардировщиков. Противник бросил в атаку до 20 тяжелых и средних танков, полк мотопехоты при поддержке двух дивизионов тяжелой артиллерии. Несмотря на превосходящие силы противника, тов. Малозёмов принял бой.

В результате боя противник потерял сгоревшими 6 танков, подбитыми - 12, уничтожено 5 тяжелых орудий, 12 автомашин с военными грузами и до 2 рот пехоты. Своим танком тов. Малоземов уничтожил 4 танка, подбил 3 танка, уничтожил 3 автомашины с военными грузами. Огнем противника машина тов. Малозёмова была подбита и загорелась. Тов. Малозёмов не бросил танк. Продолжая вести огонь по противнику, тов. Малозёмов организовал тушение танка..."

В октябре 1942 года Иван был награжден орденом Отечественной войны I степени. Из наградного листа: "Противник закрепился на рубеже в районе разъезда 74 Сталинградской области. Батальону была поставлена задача выбить противника с занятого им рубежа. В боях на разъезде 74 тов. Малозёмов сжег 4 танка, подбил 3 танка и уничтожил 2 тяжелых орудия противника. Танк тов. Малозёмова имел незначительные повреждения, устраненные силами экипажа..."

Фото: Центральный архив МО РФ

Иван был трижды ранен и после третьего ранения лежал в госпитале в Москве. После излечения орден Отечественной войны ему вручил М.И. Калинин.

В бою за Сталинград Иван получил смертельное ранение и умер в госпитале. Посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Из наградного листа: "В центральной части города СТАЛИНГРАДА в бою 31.01.43 героически пал смертью храбрых. Достоин высшей правительственной награды с посмертным присвоением звания ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА".

Фото: Центральный архив МО РФ

Похоронен Иван Малозёмов на Мамаевом кургане. В 1969 году Сергей Орлов, побывав в Волгограде, записал в дневнике об Иване: "Не знаю, кем бы он стал, если бы не лег в землю на Мамаевом кургане, может, математика бы пересилила бы в нем поэзию, только полагаю, что жил бы он так же талантливо, со славой, как пришлось ему воевать..."

Сергей Орлов посвятил памяти друга поэму "Командир танка" (написана в одну ночь 9 мая 1945 года). Имя Ивана Малозёмова носят улицы в Белозерске и Волгограде и школа N1 в Белозерске.

Фото: Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина
Фото: Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина
На главную