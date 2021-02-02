В США до начала пандемии COVID-19 более 30 миллионов учеников (каждый второй) начальной и средней школы получали питание бесплатно или по льготным ценам в своих учебных заведениях по программе дополнительной поддержки питания. Она обходилась американскому бюджету в 19 миллиардов долларов в год, однако эпидемия коронавируса увеличила эти расходы до 25,5 миллиарда долларов: принятые весной прошлого года конгрессом США меры поддержки американских семей дали возможность предоставить всем без исключения американским семьям возможность получать бесплатную еду в школах вне зависимости от доходов родителей вплоть до сентября 2021 года.

В школах тех штатов, где занятия, несмотря на пандемию, продолжились в очном режиме, столовые и кафе были закрыты. А ученики стали получать заранее приготовленную (grab-and-go - схватил и пошел) и расфасованную в пластиковые контейнеры еду прямо в своих классах. В продуктовые "эрзац-наборы" из завтраков или ланчей, оставляемые сотрудниками столовых у дверей классов, вошли пакетированое молоко и соки, овощи и джемы, печенье и салаты, сэндвичи и даже бургеры. Критики не преминули заявить, что полуфабрикатной еды в таких пайках стало гораздо больше, чем раньше, и это стало шагом назад в последовательно проводившейся с начала 2000-х годов кампании за здоровое питание школьников. Еще одним популярным способом избежать скопления детей при приеме пищи и попытаться сохранить между ними социальную дистанцию стало переоборудование просторных школьных спортзалов в импровизированные столовые.

Школы, которые перешли на режим дистанционного обучения, стали практиковать передачу продуктовых наборов через так называемые пик-апы - родители приезжали в закрытые школы (как правило, на парковки) и забирали пакеты с едой на неделю вперед (5 завтраков и 5 ланчей) для детей. Некоторые учебные заведения стали развозить такие наборы школьными или арендованными автобусами поближе к домам учащихся, чтобы они могли забирать их сами и не отрывали родителей от работы.

Наконец, с мая прошлого года под кураторством минсельхоза США была запущена программа P-EBT (Pandemic Electronic Benefit Transfer), которая предполагала выдачу всем оказавшимся на дистанционном обучении более 5 учебных дней школьникам специальных платежных карт. На них зачислялся денежный эквивалент недополученного в результате вынужденного пропуска занятий питания (причем за пропущенные весенние месяцы, в ходе которых в США свирепствовала эпидемия коронавируса, деньги были единовременно зачислены задним числом). В среднем речь шла о пособии в размере 5-6 долларов США в день на одного ребенка, однако итоговая сумма льготы зависела от многих факторов, включая финансовое положение родителей и даже успеваемость школьника.

Тем, кто учился дистанционно, выдали специальные карты с денежным эквивалентом недополученного из-за вынужденного пропуска занятий питания

P-EBT-карты, получаемые американскими семьями преимущественно по почте, теперь массово используются для оплаты продуктов питания во всех крупных торговых сетях страны и даже в интернет-магазине Amazon. При этом были предусмотрительно установлены ограничения на покупку детьми и подростками по таким картам спиртных напитков, непродовольственных товаров или лекарств. Алгоритм использования карточки тот же, как и обычной дебетовки или кредитки: ребенок прокатывает пластик через платежный терминал и вводит пин-код. Баланс карточек можно проверить с помощью звонка на "горячую линию" программы. Проблема с утерей карты, что не редкость для детей, также решается звонком по выделенному номеру.

Правительство США уже один раз продляло действие этой программы до декабря 2020 года. Однако в условиях не сбавляющей обороты пандемии COVID-19 в Америке власти решили разрешить использовать P-EBT-карты вплоть до конца сентября 2021 года.

Тем временем

Обед с доставкой на дом

В Бразилии вот уже почти 40 лет существует Национальная программа школьного питания, которая не переставала работать, даже когда школы решено было закрыть на карантин. Учебный год здесь начинается 1 февраля, но большинство детей будут вынуждены встретить этот день дома. Разные регионы с разной эпидемиологической ситуацией не торопятся с возвратом к очной форме обучения. Где-то дети пойдут в школу 8 февраля, а где-то только 8 марта. Однако практически везде количество учащихся в классах будет ограничено. В Сан-Паулу, например, оно регламентируется в соответствии с уровнем эпидемиологической опасности и варьируется от 35 до 100 процентов от состава класса.

В период дистанционного обучения ученики получали из своих школ продуктовые наборы. Для тех, кто останется дома, такая практика должна сохраниться. В самих же школах откроются столовые. В каких-то регионах детям будут выдавать сухие пайки, состоящие из небольшой упаковки сока и булочек. А где-то для приготовления горячего питания полноценно заработают кухни.

В бразильских школах меню может разительно отличаться даже в соседних городах, не говоря уже о разных регионах страны. Так, школьный обед где-нибудь в районе Амазонки никогда не будет похож на то, что едят ученики на юге Бразилии, где проживают выходцы из Италии, Германии и других европейских стран. И дело совсем не в том, что один регион богаче, а другой беднее. Федеральное правительство выделяет равные суммы на каждого ученика в стране. Различия в рационе питания в большей степени связаны с традициями населения в разных регионах. Время обедов у разных классов будет отличаться. Расписание занятий составлено таким образом, чтобы не допустить столпотворения в столовой. При идеальном раскладе дети даже не должны пересекаться друг с другом в коридоре у столовой.

Подготовил Иван Карташов, Бразилия