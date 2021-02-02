Боль в горле в холодное время года возникает часто. И не только из-за простуды. Можно спровоцировать осиплость, а то и полную потерю голоса, если перенапрячь голосовой аппарат. Например, часто страдают болельщики, накричавшись во время матча. А сейчас, когда многие работают удаленно, общение в зум-формате тоже вынуждает форсировать голос, и горло страдает. Одним словом, сейчас самое время поберечься. Как именно, на семинаре рассказали пульмонолог, член Российского респираторного общества Татьяна Неешпапа и тренер по публичным выступлениям, актер Федор Баландин.

Каждый из нас с проблемами горла и голоса сталкивается в среднем два-три раза в год. А представители ряда профессий - учителя, преподаватели вузов, лекторы, не говоря уже об артистах и певцах, - в группе повышенного риска, так как для них голосовые связки - рабочий инструмент, который в деле практически ежедневно. Симптомы неполадок с горлом общеизвестны: боль при глотании и постоянное першение, осиплость, иногда - полная потеря голоса.

Конечно, лечиться надо. При этом начинать надо с выяснения причин заболевания - от этого зависит терапия. Одно дело - вы азартно кричали вчера, когда болели за любимую команду, и сегодня у вас "сорван" голос. И другое - если вы подхватили ангину. Впрочем, и общее самочувствие в этих двух ситуациях у вас, скорее всего, будет серьезно отличаться.

По данным ВОЗ, почти каждый второй житель планеты ежегодно сталкивается с инфекциями верхних дыхательных путей. Чаще всего болеют фарингитом и тонзиллофарингитом (в острой форме это та самая ангина) как вирусного, так и бактериального происхождения. Если недолечиться или если ослаблен иммунитет - можно заработать хронический фарингит. Горло тогда будет болеть при малейшем переохлаждении.

Случаются и другие поводы появления неприятных ощущений в горле - симптомы могут быть связаны с травмами глотки, абсцессом и даже опухолью. А иногда "виновником" оказывается больной желудок: при гастрорефлюксной болезни кислота из желудка забрасывается в дыхательные пути, и возникает воспаление - химический фарингит, объясняет доктор Неешпапа. Правда, доля таких случаев относительно невелика, но если боль в горле становится регулярной и вы не можете связать ее появление с простудными факторами, нужно обязательно показаться оториноларингологу, чтобы исключить другие причины, советует Татьяна Неешпапа.

Что касается "простуженного горла" - лечить его, если заболевание протекает легко, без высокой температуры, не очень сложно. Это традиционные полоскания травяными отварами, обильное теплое (но не горячее!) питье, а при необходимости доктор назначит и медикаментозное лечение. Обычно используют местные нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), и только в редких случаях, если очевидна бактериальная природа заболевания, врач может рекомендовать антибиотики. Самим принимать их не только не нужно, но и небезопасно.

Какие лекарства?

Препаратов для лечения горла много, в частности, используют средства на основе бензидамина, которые имеют широкий спектр антисептического действия, работают против многих бактерий и грибов и к тому же обладают местным обезболивающим эффектом.

Домашние средства хороши тем, что их можно начинать применять сразу же, при первом ощущении дискомфорта в горле - першении, боли при глотании. И в большинстве случаев удается справиться с воспалением, не доводя до серьезного заболевания.

Чем полоскать?

В нашем распоряжении масса лечебных трав - природных антисептиков. Хорошо помогают отвары ромашки (можно, кстати, также заваривать и пить ромашковый чай). В той же копилке фитотерапевтов - мать-и-мачеха, тысячелистник, календула, зверобой, шалфей, эвкалипт, шишки сосны. В аптеке, кстати, можно купить и смеси из этих трав - лечебные сборы.

Еще один простой и эффективный способ полоскания - содовым раствором. Часть флоры, которая вызывает болевые ощущения в горле, нетерпима к низкощелочной среде. Следовательно, полоскание раствором соды облегчит состояние. Но крепкий раствор соды имеет раздражающее воздействие на воспаленную слизистую оболочку глотки. Поэтому правильные пропорции раствора для полоскания горла: одна столовая ложка соды на стакан теплой кипяченой воды. При первых симптомах боли в горле полоскать горло раствором соды или травяным отваром нужно каждые два часа.

Советы

Как быстрее восстановить голос

Первое: помните о том, что молчание - золото. В случае с заболеваниями горла эта рекомендация особенно актуальна: постоянное раздражение связок и слизистой гортани, которое происходит во время разговора, усиливает воспаление и не дает связкам восстановиться.

Второе: говорить шепотом - ошибка. Это расхожее заблуждение, что шептать, когда болит горло, ему на пользу. Все совершенно наоборот: голосовые связки так перетруждаются больше.

Третье: выбирайте правильную еду и питье. От острых блюд и пряностей надо временно отказаться. Вредно также есть продукты, которые раздражают слизистую горла, это крошки от печенья, сушек, орешков, сухарей, чипсов, хлопьев и другой излишне сухой еды. А вот теплое питье показано - и чем больше, тем лучше.

Четвертое: правильно дышите. Дышать нужно всегда носом. Именно поэтому на холоде лучше не заниматься тяжелыми физическими упражнениями - когда носового дыхания становится недостаточно и человек тяжело дышит через рот, холодный воздух, минуя все защитные барьеры, сразу попадает в легкие. Это опасно.

Рецепт

"Меня мои пациенты очень любят, особенно дети, потому что я не запрещаю им гулять, а в числе прочих рекомендаций советую есть мороженое, - говорит Татьяна Неешпапа. - Жирное прохладное мороженое оказывает легкий обезболивающий эффект и при этом смазывает горло, смягчая слизистую, снижая дискомфорт".

Оказывается, даже в советской энциклопедии в числе прочих народных советов против боли в горле упоминался и такой: рассосать кусочек льда. Так что наше привычное представление о том, что больное горло надо кутать в теплый шерстяной шарф, доктор Татьяна Неешпапа опровергла.

Тренинг

Молчание - золото

А что делать, если горло болит из-за перегрузки речевого аппарата? Как пояснил Федор Баландин, к голосу, голосовым связкам нужно относиться бережно, тренироваться и готовиться к нагрузкам заранее. И тогда во время онлайн-выступлений все пройдет без сучка и задоринки.

Есть несколько простых упражнений, которые помогают "разогреть", "разбудить" связки перед выступлением.

"Согрей воробушка"

Нужно сложить ладони так, как будто в них вода и вы хотите напиться из горсти, и несколько минут делать вдох и выдох в сложенные руки - то есть вы будете дышать согретым воздухом. "Этот простой прием помогает разогреть, расслабить связки, раскрыть глотку, сделать голос во время выступления ярче и выразительнее", - советует эксперт.

Дыхание льва

Такое дыхание практикуют в йоге: нужно высунуть язык как можно сильнее, буквально тянуться кончиком к подбородку, и медленно дышать. Баландин советует в таком положении поочередно произносить вслух звуки "г" и "х". Как результат - снимается спазм горла и связок, голос становится ниже, глубже, красивее и спокойнее.

Федор Баландин выделяет несколько голосовых регистров, в которых обычно выступают ораторы:

"Принц" (излишняя восторженность, энтузиазм "чересчур") - такая речь вызывает у слушателей желание пожать плечами и отстраниться.

"Воин" (неумеренный призыв, агитация, доходящая до агрессии) - кто-то такому напору поддается, но в целом оратор чаще всего проигрывает. В таком стиле выступают Трамп и Жириновский.

"Король" (голос звучит уверенно и спокойно, "статусно", и лучше всего убеждает слушателей). Это самый выигрышный вариант.

"Маг" (голос звучит медленно, с придыханием, пониженно, иногда с хрипотцой - такой эротичный регистр уместен редко, но если им овладеть - успех обеспечен).

"Самозванец" (этот регистр возникает непреднамеренно, когда мы находимся в стрессе, очень волнуемся, голос начинает дрожать, срываться, переходит на фальцет - конечно, для выступающего это провал). "Если чувствуете, что появился "Самозванец", поможет один простой прием ,- подсказывает Федор Баландин. - "Заземлите" свои стопы, представляйте, что вы твердо стоите на ногах, и это не ноги, а уходящие в землю корни, - и тогда вы быстро перейдете в диапазон "Короля" и "Мага".