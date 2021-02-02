Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году

Шведская крона по итогам прошлого года стала лидером по росту курса к американскому доллару из основных мировых валют. Далее идут еще две европейские валюты стран, не входящих в зону евро, - датская крона и швейцарский франк. Однако в этом году инвесторам лучше отдать предпочтение более традиционным валютам или даже не инвестировать в них вовсе, считают аналитики.

Секрет прошлогоднего успеха шведской и датской крон и швейцарского франка заключается в том, что они обладают основными региональными преимуществами, при этом избегая ключевых рисков, присущих евро, - проблемы слабых экономик некоторых участников Евросоюза и дезинтеграционные процессы, угрожающие самому существованию еврозоны, говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Во второй половине 2020 года благодаря ожиданию скорого решения проблемы пандемии резко повысился спрос на глобальные рисковые активы. В результате инвесторы выходили из защитных инструментов (один из ключевых - доллар США), переводя капиталы в другие валюты, в том числе в евро и его региональных конкурентов. Кроме того, спросу на европейские валюты способствовала идея о том, что экономика Европы пострадает от пандемии не так сильно, а восстановится быстрее, чем американская, напоминает Бабин.

На таком фоне лидирующие позиции валют стран, не входящих в еврозону, были обеспечены тем, что они (особенно Швейцария), исторически считаются экономически и политически стабильными. Это наделяет их свойствами защитных инструментов, поэтому в период мартовского обвала рынков, вызванного пандемией, они показали себя более устойчиво, указывает аналитик.

Когда же всплеск оптимизма направил глобальные инвестиционные потоки в евро, на этой волне национальные валюты Швеции, Дании и Швейцарии лишь ускорили рост. "К тому же в этих государствах были введены менее жесткие антивирусные ограничения, поэтому их экономики не столь серьезно пострадали и некоторое время выглядели лучше "коллег" из ЕС, хотя вторая волна пандемии не пощадила и эти островки стабильности", - рассказывает Бабин.

В 2021 году эти валюты уже находятся в минусе к доллару. В лидерах роста января был китайский юань, отыгрывающий сильные позиции экономики Китая, которая одна из немногих сумела завершить прошлый год ростом, несмотря на пандемию, отмечает Бабин.

Чем больше будет восстанавливаться экономическая активность после пандемии, тем выше будет спрос на нефть и сырьевые валюты

Тем не менее в 2021 году инвесторам вряд ли стоит экспериментировать с валютными инвестициями, так как они могут принести лишь убытки, считает аналитик. "Дело в том, что многие развитые и развивающиеся валюты переоценены к доллару в результате спекулятивных вложений, вызванных эйфорией второй половины прошлого года. Этот дисбаланс может привести по меньшей мере к серьезной нисходящей коррекции валют по отношению к доллару", - говорит он.

В случае дальнейшего ухудшения ситуации на мировых рынках спрос на защитные инструменты будет только возрастать, а доллар является одним из главных таких активов. Кроме того, беспрецедентные монетарные и фискальные стимулы в США угрожают всплеском инфляции, что будет препятствовать сохранению ультрамягкой денежно-кредитной политики ФРС, отмечает Бабин. Это также окажет поддержку доллару.

Инфляционная угроза может реализоваться и в случае быстрого решения проблемы пандемии и активного восстановления экономики. Это будет подталкивать ФРС США к постепенному сворачиванию программ монетарного стимулирования и повышению базовой процентной ставки, что выступит существенным драйвером укрепления доллара.

"Поэтому на горизонте 6-12 месяцев более вероятно, что доллар США по меньшей мере останется стабильным к большинству валют. Это лишает смысла вложения в какие-либо другие валюты, тем более не являющиеся ключевыми, так как потребует ощутимых операционных затрат. К тому же в случае реализации главных рыночных или экономических рисков американская валюта способна уйти на более высокие уровни", - подчеркивает Бабин.

При этом на текущем уровне крайне недооцененным выглядит российский рубль, поэтому его можно назвать одной из самых перспективных валют этого года, считает старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков. Кроме того, по его мнению, по мере восстановления экономической активности есть высокая вероятность дальнейшего роста цен на нефть, что создает почву для укрепления валют стран, экономики которых во многом завязаны на добычу и экспорт нефти и газа, - это, например, Норвегия и Канада.

"Но неискушенным инвесторам мы рекомендуем обратить внимание на диверсифицированные фонды, предлагающие экспозицию на широкий список активов и валют. Учитывая значительные фискальные и монетарные стимулы и растущие инфляционные ожидания, хранить средства просто в валюте или корзине валют мы не рекомендуем", - добавляет Бирюков.