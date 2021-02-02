Компьютеры играющих в Cyberpunk 2077 оказались под угрозой

Игра Cyberpunk 2077, вышедшая в декабре прошлого года, содержала в себе такое количество недостатков, что разработчикам пришлось выпускать огромное количество обновлений, исправляющих недочеты. Тем не менее в ней до сих пор находят ошибки, и одна из них напрямую влияет на безопасность компьютера или игровой приставки.

Так, пользователь форума Reddit обнаружил, что с помощью файла сохранений или внешних дополнений злоумышленники могут получить доступ к компьютеру или консоли. "Используя мод (дополнение для игры, созданное неофициальным разработчиком. - "РГ") или файлы сохранений, можно запустить вредоносный код, и тогда злоумышленник, написавший его, получит доступ к ПК или консоли. CD Projekt RED узнала об этой уязвимости в системе безопасности еще неделю назад, но не удосужилась устранить проблему". На момент написания статьи польские разработчики никак не прокомментировали обнаруженную уязвимость.

"Хакеры через моды могут получить доступ к компьютерам игроков, - объясняет Ярослав Каргалев, замруководителя CERT-GIB. - Для этого они используют вредоносный код, который внедряют в неофициальные версии ПО либо программ, распространяющихся нелегально. Для защиты достаточно отказаться от использования неофициальных дополнений и устанавливать официальные обновления разработчиков".