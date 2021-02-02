Компьютеры играющих в Cyberpunk 2077 оказались под угрозой

Новости

Госдеп: США изучают возможность возвращения в Договор по открытому небу 01:46
Дубль Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Интер" 01:00
Прототип корабля Starship взорвался во время испытаний в Техасе 00:58
Основатель Amazon покинет пост гендиректора корпорации 00:49
Зеленский ввел санкции против ряда украинских телеканалов 00:37
Два российских города возобновят международное авиасообщение 00:36
В Белом доме призвали иммигрантов не ехать в США 00:17
СМИ: Премьером Италии может стать экс-глава ЕЦБ Марио Драги 02.02.2021
Елена Малышева рассказала, кто чаще умирает от коронавируса 02.02.2021
Власти Нидерландов намерены продлить изоляцию до марта 02.02.2021
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды 02.02.2021
Захарова призвала Запад заняться своими проблемами 02.02.2021
Цветков: В случае с Навальным сработал принцип справедливости и неотвратимости наказания 02.02.2021
Депутат: Замена Навальному условного срока на реальный соответствует практике 02.02.2021
В США сотрудник ФБР убит при попытке обыска в частном доме 02.02.2021
"Радио Свобода" оштрафовали на 2,2 млн рублей 02.02.2021
Отели предоставили около 13 тысяч номеров медработникам в период пандемии 02.02.2021
В Москве ликвидирован пожар в детском центре 02.02.2021
Захарова: РФ ответит на все случаи вмешательства иностранных послов во внутренние дела 02.02.2021
В Москве загорелся детский центр 02.02.2021
В Британии скончался ветеран, собравший 32,8 млн фунтов на борьбу с ковидом 02.02.2021
Снайдер показал Джокера из режиссерской версии "Лиги справедливости" 02.02.2021
Музей хоккея в Москве возобновит работу под эгидой ФХР 02.02.2021
Юрист: Навальный уводит процесс в неподобающую для правосудия сторону 02.02.2021
В Испании коронавирус признают профессиональным заболеванием медиков 02.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
02.02.2021 22:20
Рубрика: Digital

Игра навылет

Компьютеры играющих в Cyberpunk 2077 оказались под угрозой
Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 21(8372)
Игра Cyberpunk 2077, вышедшая в декабре прошлого года, содержала в себе такое количество недостатков, что разработчикам пришлось выпускать огромное количество обновлений, исправляющих недочеты. Тем не менее в ней до сих пор находят ошибки, и одна из них напрямую влияет на безопасность компьютера или игровой приставки.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Так, пользователь форума Reddit обнаружил, что с помощью файла сохранений или внешних дополнений злоумышленники могут получить доступ к компьютеру или консоли. "Используя мод (дополнение для игры, созданное неофициальным разработчиком. - "РГ") или файлы сохранений, можно запустить вредоносный код, и тогда злоумышленник, написавший его, получит доступ к ПК или консоли. CD Projekt RED узнала об этой уязвимости в системе безопасности еще неделю назад, но не удосужилась устранить проблему". На момент написания статьи польские разработчики никак не прокомментировали обнаруженную уязвимость.

Фото: CD Projekt RED
Патч для Cyberpunk 2077 "сломал" игру и сделал ее непроходимой

"Хакеры через моды могут получить доступ к компьютерам игроков, - объясняет Ярослав Каргалев, замруководителя CERT-GIB. - Для этого они используют вредоносный код, который внедряют в неофициальные версии ПО либо программ, распространяющихся нелегально. Для защиты достаточно отказаться от использования неофициальных дополнений и устанавливать официальные обновления разработчиков".

Эксперт рассказал, как узнать, что ваш Wi-Fi воруют
Digital Игры

Главное сегодня

Путин поддержал идею объявить 2023 год Годом математики
Гинцбург: "Спутник V" сможет защищать от коронавируса больше двух лет
Цена на нефть превысила 58 долларов впервые с февраля 2020 года
Лавров: Россия может пересмотреть решение по выходу из ДОН
Латвия примет все матчи чемпионата мира по хоккею 2021 года