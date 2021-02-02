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02.02.2021 19:28
Рубрика: Культура

Константин Кинчев собрал 4 млн рублей на выпуск альбома за один день

Текст: Александр Алексеев
Над этим сольным диском лидер "Алисы" работал в течение двух лет. И теперь, когда запись уже завершена, впервые рассказал о ней на своей странице в социальной сети Instagram.

- Это просто мои переживания. И музыка, которая тащит меня и начинает тащить тех, кто соглашается играть её вместе со мной. Надеюсь, и те, кто будут её слушать, тоже проникнутся этой пульсацией. Мне бы очень этого хотелось. И мне кажется, что у нас получилось.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Рассказал Константин Кинчев и о том, чем этот альбом будет отличаться от творчества его основной группы:

- "Алиса" для меня, так уж вышло - моя жизнь, моя любовь и моя ответственность перед вами, уважаемые. Поэтому в альбомах "Алисы" я пытаюсь помочь красно-черному движу пройти по жизни так, чтобы потом не было мучительно больно. Из-за этого ее альбомы многим, особенно случайно зашедшим, кажутся тенденциозными, прямолинейными и слишком дидактичными. Наверное, так и есть. Но мне важно где-то предупредить, где-то подсказать, опираясь на собственный опыт, где-то указать на опасность тех путей, по которым решил двигаться этот мир. Так рождаются песни "Алисы"…

И уточнил, что "сольник - это несколько другое"… И в нем музыкант уже "ничем не связан с движением".

В итоге альбом получил название "Белый шум" и станет даже двойным. А в записи его участвовали в общей сложности 28 музыкантов. За зиму и весну планируется сделать сведение и мастеринг альбома.

Выход релиза запланирован уже на 1 сентября. Причем, издание будет финансироваться благодаря краудфандингу - вновь на платформе Planeta.ru, как и предыдущие диски "Алисы" - "Эксцесс" и "Посолонь". А в свободную продажу сольный альбом не поступит.

Фото: Василий Батанов / РИА Новости
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Предзаказ "Белого шума", доступного в формате цифровой копии, CD и винила, с возможностью получить и автографы, стартовал 1 февраля. Причем, всего за сутки, Константину Кинчеву удалось собрать более 4 миллионов рублей.

Но это, конечно, далеко не предел. Предзаказ "Посолони" собрал, например, 17,4 миллиона рублей. Что стало рекордом для музыкального краудфандинга в России.

Жаль только, что ни одной песни с "Белого шума" в свободный доступ Константин Кинчев так и не выложил. И не снял ни одного клипа. Может быть, их появление способствовали бы тому, чтобы новый альбом собрал в предзаказе еще большую сумму, чем "Посолонь"?!

Между прочим

Обычные суммы, которые удается собрать популярным музыкантам на выпуск очередных альбомов - от 2 до 3 миллионов рублей. Именно столько поклонники вручили в 2020 году группам "ЧайФ", Louna, "Сурганова и Оркестр". Чуть большие сборы у "Люмена" (3 млн 363 тыс. 353 рубля). А "Эпидемия" не дотянула до двух миллионов совсем немного… Но всем им, конечно, очень далеко и до Константина Кинчева, и до "Алисы".

Культура Музыка Рок

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