Новости

В Москве эвакуировали 125 машин без номеров 21:15
В Москве ликвидирован пожар в детском центре 21:09
Захарова: РФ ответит на все случаи вмешательства иностранных послов во внутренние дела 20:54
В Москве загорелся детский центр 20:32
В Британии скончался ветеран, собравший 32,8 млн фунтов на борьбу с ковидом 20:08
Снайдер показал Джокера из режиссерской версии "Лиги справедливости" 19:59
Музей хоккея в Москве возобновит работу под эгидой ФХР 19:57
Юрист: Навальный уводит процесс в неподобающую для правосудия сторону 19:40
В Испании коронавирус признают профессиональным заболеванием медиков 19:31
Минздрав включит "веселящий газ" в перечень одурманивающих веществ 19:17
В Москве лифт повредил ногу ребенку 18:58
Власти Германии хотят продлить режим ЧС по коронавирусу до июня 18:46
Прокурор: Навальный - единственный гражданин РФ, получивший 2 условных срока 18:36
РФПИ: Россия сможет обеспечить вакциной "Спутник V" около 700 млн человек 18:31
Стало известно, сколько "Барселона" заработала благодаря Месси 18:12
Первый энергоблок БелАЭС выработал 1 млрд кВт-ч электроэнергии 17:50
В Латвии впервые обнаружили больную коронавирусом кошку 17:49
Мурашко: Вакцина "Спутник V" - одна из лучших 17:46
Путин поддержал идею снять фильм о выдающихся педагогах 17:31
В Госдуму внесен проект о заморозке начисления пени за просрочку оплаты налога 17:25
Путин: Будем работать над расширением программы льготных перелетов из ДФО 17:23
Стало известно, куда переедет "Дом 2" 17:22
Путин: Конкурс "Учитель года" надо показывать интересно 17:20
Сурок Фил предсказал затяжную зиму в штате Пенсильвания 17:16
Путин: Нужно реагировать на вредоносный контент без ущерба свободе слова 17:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
02.02.2021 20:43
Рубрика: В мире

Ланч бокс без правил

Наши зарубежные корреспонденты отведали школьные завтраки "периода пандемии"
Российская газета - Федеральный выпуск № 21(8372)
В США ученики некоторых школ стали получать заранее приготовленную (grab-and-go - схватил и пошел) и расфасованную в пластиковые контейнеры еду прямо в своих классах. В продуктовые "эрзац-наборы" из завтраков или ланчей, оставляемые сотрудниками столовых у дверей классов, вошли пакетированное молоко и соки, овощи и джемы, печенье и салаты, сэндвичи и даже бургеры. Фото: GettyImages В США ученики некоторых школ стали получать заранее приготовленную (grab-and-go - схватил и пошел) и расфасованную в пластиковые контейнеры еду прямо в своих классах. В продуктовые "эрзац-наборы" из завтраков или ланчей, оставляемые сотрудниками столовых у дверей классов, вошли пакетированное молоко и соки, овощи и джемы, печенье и салаты, сэндвичи и даже бургеры. Фото: GettyImages
В США ученики некоторых школ стали получать заранее приготовленную (grab-and-go - схватил и пошел) и расфасованную в пластиковые контейнеры еду прямо в своих классах. В продуктовые "эрзац-наборы" из завтраков или ланчей, оставляемые сотрудниками столовых у дверей классов, вошли пакетированное молоко и соки, овощи и джемы, печенье и салаты, сэндвичи и даже бургеры. Фото: GettyImages

* * *

Пластиковый контейнер - под дверью: схватил и пошел

Текст: Александр Гасюк
В США до начала пандемии COVID-19 более 30 миллионов учеников (каждый второй) начальной и средней школы получали питание бесплатно или по льготным ценам в своих учебных заведениях по программе дополнительной поддержки питания. Она обходилась американскому бюджету в 19 миллиардов долларов в год, однако эпидемия коронавируса увеличила эти расходы до 25,5 миллиарда долларов: принятые весной прошлого года конгрессом США меры поддержки американских семей дали возможность предоставить всем без исключения американским семьям возможность получать бесплатную еду в школах вне зависимости от доходов родителей вплоть до сентября 2021 года.

В школах тех штатов, где занятия, несмотря на пандемию, продолжились в очном режиме, столовые и кафе были закрыты. А ученики стали получать заранее приготовленную (grab-and-go - схватил и пошел) и расфасованную в пластиковые контейнеры еду прямо в своих классах. В продуктовые "эрзац-наборы" из завтраков или ланчей, оставляемые сотрудниками столовых у дверей классов, вошли пакетированое молоко и соки, овощи и джемы, печенье и салаты, сэндвичи и даже бургеры. Критики не преминули заявить, что полуфабрикатной еды в таких пайках стало гораздо больше, чем раньше, и это стало шагом назад в последовательно проводившейся с начала 2000-х годов кампании за здоровое питание школьников. Еще одним популярным способом избежать скопления детей при приеме пищи и попытаться сохранить между ними социальную дистанцию стало переоборудование просторных школьных спортзалов в импровизированные столовые.

Фото: iStock
Вредные продукты не пустят в школьные столовые

Школы, которые перешли на режим дистанционного обучения, стали практиковать передачу продуктовых наборов через так называемые пик-апы - родители приезжали в закрытые школы (как правило, на парковки) и забирали пакеты с едой на неделю вперед (5 завтраков и 5 ланчей) для детей. Некоторые учебные заведения стали развозить такие наборы школьными или арендованными автобусами поближе к домам учащихся, чтобы они могли забирать их сами и не отрывали родителей от работы.

Наконец, с мая прошлого года под кураторством минсельхоза США была запущена программа P-EBT (Pandemic Electronic Benefit Transfer), которая предполагала выдачу всем оказавшимся на дистанционном обучении более 5 учебных дней школьникам специальных платежных карт. На них зачислялся денежный эквивалент недополученного в результате вынужденного пропуска занятий питания (причем за пропущенные весенние месяцы, в ходе которых в США свирепствовала эпидемия коронавируса, деньги были единовременно зачислены задним числом). В среднем речь шла о пособии в размере 5-6 долларов США в день на одного ребенка, однако итоговая сумма льготы зависела от многих факторов, включая финансовое положение родителей и даже успеваемость школьника.

Тем, кто учился дистанционно, выдали специальные карты с денежным эквивалентом недополученного из-за вынужденного пропуска занятий питания

P-EBT-карты, получаемые американскими семьями преимущественно по почте, теперь массово используются для оплаты продуктов питания во всех крупных торговых сетях страны и даже в интернет-магазине Amazon. При этом были предусмотрительно установлены ограничения на покупку детьми и подростками по таким картам спиртных напитков, непродовольственных товаров или лекарств. Алгоритм использования карточки тот же, как и обычной дебетовки или кредитки: ребенок прокатывает пластик через платежный терминал и вводит пин-код. Баланс карточек можно проверить с помощью звонка на "горячую линию" программы. Проблема с утерей карты, что не редкость для детей, также решается звонком по выделенному номеру.

Правительство США уже один раз продляло действие этой программы до декабря 2020 года. Однако в условиях не сбавляющей обороты пандемии COVID-19 в Америке власти решили разрешить использовать P-EBT-карты вплоть до конца сентября 2021 года.

Тем временем

Обед с доставкой на дом

В Бразилии вот уже почти 40 лет существует Национальная программа школьного питания, которая не переставала работать, даже когда школы решено было закрыть на карантин. Учебный год здесь начинается 1 февраля, но большинство детей будут вынуждены встретить этот день дома. Разные регионы с разной эпидемиологической ситуацией не торопятся с возвратом к очной форме обучения. Где-то дети пойдут в школу 8 февраля, а где-то только 8 марта. Однако практически везде количество учащихся в классах будет ограничено. В Сан-Паулу, например, оно регламентируется в соответствии с уровнем эпидемиологической опасности и варьируется от 35 до 100 процентов от состава класса.

Фото: twitter.com / @marcusrashford
Что возмутило британцев в продуктовых пайках для малоимущих школьников

В период дистанционного обучения ученики получали из своих школ продуктовые наборы. Для тех, кто останется дома, такая практика должна сохраниться. В самих же школах откроются столовые. В каких-то регионах детям будут выдавать сухие пайки, состоящие из небольшой упаковки сока и булочек. А где-то для приготовления горячего питания полноценно заработают кухни.

В бразильских школах меню может разительно отличаться даже в соседних городах, не говоря уже о разных регионах страны. Так, школьный обед где-нибудь в районе Амазонки никогда не будет похож на то, что едят ученики на юге Бразилии, где проживают выходцы из Италии, Германии и других европейских стран. И дело совсем не в том, что один регион богаче, а другой беднее. Федеральное правительство выделяет равные суммы на каждого ученика в стране. Различия в рационе питания в большей степени связаны с традициями населения в разных регионах. Время обедов у разных классов будет отличаться. Расписание занятий составлено таким образом, чтобы не допустить столпотворения в столовой. При идеальном раскладе дети даже не должны пересекаться друг с другом в коридоре у столовой.

Подготовил Иван Карташов, Бразилия

Апельсины в пленке

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
20 января после зимних каникул французская ребятня возвращается за парты. Хотя ситуация с ковидом здесь неустойчивая, что заставило власти ужесточить тотальный комендантский час, перенеся его начало с 20.00 на 18.00 (и до 6.00 следующего дня), школы продолжат принимать учеников. Правда, многим старшеклассникам придется, как и осенью, учиться по "гибридной схеме". Что это такое, объяснила Софи Венетитай, педагог лицея в департаменте Эссон под Парижем, где учатся 2700 юных французов и француженок. "Классы разбиты на две половины. Одна приходит в школу в понедельник, другая во вторник и так далее. Это важно и для того, чтобы в столовой было легче соблюдать социальную дистанцию", - рассказала она.
В учебных заведениях Франции столовые никто закрывать не собирается, и они функционируют в прежнем режиме. Но с серьезными поправками. Фото: GettyImages

Надо сказать, что школьное питание сейчас обсуждается во Франции с таким же жаром, что и проблемы вакцинации. И это объяснимо. Ведь по исследованию знаменитого института Пастера, именно во время застолий происходит большее число заражений. В эссонском лицее, как, впрочем, и во всех остальных учебных заведениях Франции, столовые никто закрывать не собирается, и они функционируют в прежнем режиме. Но с серьезными поправками. Введено посменное посещение столовых по расписанию. После каждой смены помещение проветривают и по возможности дезинфицируют. Более того, как и предписывает циркуляр минобразования, за каждым классом закрепляется определенный стол, и никакого "братания" с соседями. В Эссоне помимо всего прочего столы оборудовали прозрачными барьерами из пластика.

Фото: iStock
Гастроэнтеролог назвала неожиданную опасность яблок для здоровья

Перемены затронули и самообслуживание. Все фрукты - бананы, апельсины, яблоки - завернуты в тонкий пластик, дабы избежать "несанкционированных" прикосновений. То же самое касается хлебных булочек и прочей выпечки. Пересмотрен ассортимент горячих блюд таким образом, чтобы детишки не засиживались над тарелкой, а побыстрее справлялись с ее содержимым. Как поведала Кароль Галиссан, ответственная за школьное направление в одной из крупнейших компаний по организации корпоративного питания, которая поставляет обеды в две тысячи школ Франции, в меню оставили только те блюда, которые больше всего нравятся детям. Такие как картофельная запеканка с говядиной, морковью и сыром, лазанья, эскалопы из индейки или телятины, зеленый салат с помидорами и ряд других. Минералка не в больших бутылках, а в маленьких на одного человека.

Цена обеда зависит от достатка семьи. Кому-то он обойдется в 20-30 центов, а кому-то в пять-шесть евро

В некоторых местах, особенно в сельской местности, муниципалитеты предоставляют школам под столовые свои площади. Так в селении Ла Фламенгри (департамент Эн), что на северо-востоке страны, школьникам для этой цели выделили зал для торжественных церемоний. Там столы, не на восьмерых, а на четверых, расставлены на большом расстоянии друг от друга, как в каком-нибудь лучшем парижском ресторане.

Во сколько родителям обходятся школьные обеды? Всем по-разному. Цена такого обеда находится в прямой зависимости от доходов семьи. В начале учебного года они должны предоставить исчерпывающую информацию о своих доходах, включая социальные дотации, если такие имеются. На этой основе с учетом количества членов семьи определяется "семейный коэффициент", от которого зависит стоимость школьного обеда. Кому-то он обойдется в 20-30 центов, а кому-то в пять-шесть евро.

Перекус за углом

Текст: Екатерина Забродина
В Германии нет единых правил, регулирующих школьное питание во время пандемии, - все зависит от региона и от конкретного учебного заведения. По требованию властей немецкие школы разработали "гигиенические концепции", которые успели опробовать еще до ухода на удаленку в ноябре. Как только карантин снимут, их снова возьмут на вооружение.

В одной из начальных школ Гамбурга предписано разделить учеников на "когорты", в пределах которых строгое соблюдение дистанции в столовой не обязательно. Но каждая такая группа завтракает и обедает по своему расписанию. К приходу новой смены требуется заменить на столах все солонки, сахарницы, соусницы, неиспользованные приборы и другие аксессуары. Персонал "на раздаче" и на кассе обслуживает детей через перегородки из акрилового стекла, при этом школьники не должны снимать маски, пока не займут свои места за столами. В идеале за каждым должны сидеть не больше четырех человек. Походы в буфет не возбраняются, также можно пользоваться кулерами, но только при обязательной дезинфекции рук. В будущем руководство школы пообещало организовать альтернативные поставки упакованных ланч-боксов с готовой едой для детей, чьи родители считают "столование" по старинке небезопасным во время пандемии.

Фото: iStock
Названы самые вредные продукты для завтрака

Между тем замечено, что ученики старших классов при любой удобной возможности стремились перекусить за пределами альма-матер. Газета Suedkurier описывала коллизию в городе Юберлинген, где в районе популярных ресторанов то и дело толпились ватаги подростков, массово прогуливающих обеденные перерывы в школьных столовых. Перед входом в кебабную и лапшичную - вечно аншлаг. Для местных школьников это была единственная возможность нормально подышать. "Я весь день провожу в маске. А тут у меня есть хотя бы несколько минут, чтобы сделать глубокий вдох", - поделился с изданием 17-летний Ной Иличич. При этом ни о какой социальной дистанции речь, конечно же, не шла. Что с этим делать - непонятно. Сотрудники общепита признавали, что не вправе регулировать общественные зоны на улице и уж тем более отказывать школьникам в обслуживании.

Еда перешла на упрощенку

Текст: Нива Миракян (Рим)
C началом занятий в сентябре прошлого года львиная доля учебных заведений не успела адаптировать свои столовые под новые санитарные меры, которые были сформулированы властями чуть ли не в последний момент. В связи с чем школьная администрация зачастую не находила ничего лучшего, как вместо привычных 16.20 "отпускать" детей домой в 13.00, сместив тем самым ответственность за питание на родителей. По сути, как минимум месяц учеников в школе кормили лишь "мерендой" (вторым завтраком), которая выглядела и выглядит по сей день весьма непрезентабельно - кусок запечатанного в полиэтилен хлеба или парочку печений. В октябре, а местами по Италии аж в ноябре, стало понятно, что старые добрые столовые канули в Лету. В государственных школах их раздробили на отсеки (как правило, под них используются небольшие актовые залы и учительские) и установили график питания для разных классов во избежание столпотворения. При этом за один стол было решено сажать лишь одноклассников, которым раздается предварительно разогретая в "старой" столовой еда.
Четыре дня в неделю в рационе - паста, которую принято называть первым блюдом, а сезонные овощи и фрукты во многих школах исчезли. Фото: GettyImages

Но если с этим форматом еще можно как-то согласиться, ибо заболеваемость в Италии продолжает активно расти, то к новому меню есть много вопросов. Школьная дирекция называет его политкорректно "упрощенным", а вот родителям оно кажется попросту скудным и несбалансированным. Четыре дня в неделю в рационе властвует паста, которую на Апеннинах принято называть первым блюдом, а сезонные овощи и фрукты во многих школах исчезли. До пандемии они подавались ежедневно, а теперь детей ими балуют от силы два раза в неделю. Не всегда в меню можно также обнаружить мясо, рыбу и курицу. Их место зачастую занимает неприхотливый омлет. Не говоря уже о том, что единственный овощной суп минестроне, которым раньше кормили учеников, попросту испарился. И многие школьники остаются по факту голодными, так как докупить еду на свой вкус, как это принято в России, невозможно. Максимум, на что можно рассчитывать, так это на вторую тарелку пасты. Приносить еду из дома можно лишь в частных учебных заведениях, да и то не во всех.

Четыре дня в неделю в рационе властвует паста, а фрукты и овощи ушли в прошлое

Родители объясняют происходящие метаморфозы тем, что под предлогом пандемии администрация решила себе облегчить жизнь. Да и экономия налицо. Итальянские мамы и папы имеют полное право выдвигать подобные гипотезы и обвинения, поскольку стоимость обеда от подобной упрощенки, по сути, никак не изменилась. В муниципальных школах она напрямую зависит от дохода родителей или от наличия у них той или иной собственности. В среднем сумма, которая ежемесячно вносится исключительно по безналу, варьируется от 50 до 135 евро. Для малообеспеченных семей предусмотрена небольшая скидка - 10-15 процентов. О бесплатном питании речи, увы, нет.

Что нужно знать о питании школьников и как изменится проведение ЕГЭ

Борщ без разговоров

Текст: Александр Ленин (Токио)
Японские ученики обычно обедают в своих аудиториях. Дежурные получают пищу на пунктах выдачи, после чего приносят ее в классные комнаты и распределяют поровну между однокашниками. Такой подход призван развивать в ребятах ответственность и трудолюбие. Впрочем, из-за коронавируса эти обязанности временно пришлось переложить на педагогов.

В "доковидные" времена японские мальчишки и девчонки, как правило, сооружали из нескольких парт большие столы, за которыми потом дружно и весело обедали группами. Теперь каждый ученик довольствуется ланчем в одиночестве на своем рабочем месте с соблюдением социальной дистанции. Японские дети больше не могут за едой перекинуться даже парой слов. На разговоры введен строжайший запрет. Мытье рук здесь и в былые времена было обязательным ритуалом перед приемом пищи. Последний год за соблюдением этой процедуры особый контроль. Кроме того, в обиход плотно вошли санитайзеры. Рацион школьников, с одной стороны, разнообразен, с другой, прост: рис или лапша, овощи, зеленые листья салата, небольшие кусочки тунца или говядины, молоко.

Эксперты рассказали о том, почему в молоке встречаются следы антибиотиков

Однако с началом пандемии в некоторых учебных заведениях появились продукты из премиального сегмента, в том числе знаменитая мраморная говядина "вагю". Это стало возможным после запуска министерством сельского хозяйства специальной программы, в рамках которой школы получили субсидии на приобретение товаров класса люкс для организации питания учеников. Так правительство поддержало не только детей, но и фермеров, терпящих убытки из-за невозможности поставлять в прежних объемах свою продукцию в рестораны. Согласно официальной статистике, говядину "вагю" к ноябрю прошлого года получили около 35 тысяч учебных заведений из различных уголков островного государства.

Школы получили субсидии на питание класса люкс - так правительство поддержало и фермеров

В некоторых японских школах для изучения гастрономической культуры зарубежных государств готовят иностранные блюда. Иногда в меню попадается и наваристый борщ со сметаной, который, нужно сказать, пользуется в Стране восходящего солнца популярностью.

В мире А как у них?

Главное сегодня

Путин поддержал идею объявить 2023 год Годом математики
Гинцбург: "Спутник V" сможет защищать от коронавируса больше двух лет
Цена на нефть превысила 58 долларов впервые с февраля 2020 года
Лавров: Россия может пересмотреть решение по выходу из ДОН
Латвия примет все матчи чемпионата мира по хоккею 2021 года
В мире наблюдается самая жаркая погода за последние 12 тысяч лет
В ВОЗ заявили о возможности пандемии из-за вируса Nipah