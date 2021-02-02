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Пластиковый контейнер - под дверью: схватил и пошел
В школах тех штатов, где занятия, несмотря на пандемию, продолжились в очном режиме, столовые и кафе были закрыты. А ученики стали получать заранее приготовленную (grab-and-go - схватил и пошел) и расфасованную в пластиковые контейнеры еду прямо в своих классах. В продуктовые "эрзац-наборы" из завтраков или ланчей, оставляемые сотрудниками столовых у дверей классов, вошли пакетированое молоко и соки, овощи и джемы, печенье и салаты, сэндвичи и даже бургеры. Критики не преминули заявить, что полуфабрикатной еды в таких пайках стало гораздо больше, чем раньше, и это стало шагом назад в последовательно проводившейся с начала 2000-х годов кампании за здоровое питание школьников. Еще одним популярным способом избежать скопления детей при приеме пищи и попытаться сохранить между ними социальную дистанцию стало переоборудование просторных школьных спортзалов в импровизированные столовые.
Школы, которые перешли на режим дистанционного обучения, стали практиковать передачу продуктовых наборов через так называемые пик-апы - родители приезжали в закрытые школы (как правило, на парковки) и забирали пакеты с едой на неделю вперед (5 завтраков и 5 ланчей) для детей. Некоторые учебные заведения стали развозить такие наборы школьными или арендованными автобусами поближе к домам учащихся, чтобы они могли забирать их сами и не отрывали родителей от работы.
Наконец, с мая прошлого года под кураторством минсельхоза США была запущена программа P-EBT (Pandemic Electronic Benefit Transfer), которая предполагала выдачу всем оказавшимся на дистанционном обучении более 5 учебных дней школьникам специальных платежных карт. На них зачислялся денежный эквивалент недополученного в результате вынужденного пропуска занятий питания (причем за пропущенные весенние месяцы, в ходе которых в США свирепствовала эпидемия коронавируса, деньги были единовременно зачислены задним числом). В среднем речь шла о пособии в размере 5-6 долларов США в день на одного ребенка, однако итоговая сумма льготы зависела от многих факторов, включая финансовое положение родителей и даже успеваемость школьника.
P-EBT-карты, получаемые американскими семьями преимущественно по почте, теперь массово используются для оплаты продуктов питания во всех крупных торговых сетях страны и даже в интернет-магазине Amazon. При этом были предусмотрительно установлены ограничения на покупку детьми и подростками по таким картам спиртных напитков, непродовольственных товаров или лекарств. Алгоритм использования карточки тот же, как и обычной дебетовки или кредитки: ребенок прокатывает пластик через платежный терминал и вводит пин-код. Баланс карточек можно проверить с помощью звонка на "горячую линию" программы. Проблема с утерей карты, что не редкость для детей, также решается звонком по выделенному номеру.
Правительство США уже один раз продляло действие этой программы до декабря 2020 года. Однако в условиях не сбавляющей обороты пандемии COVID-19 в Америке власти решили разрешить использовать P-EBT-карты вплоть до конца сентября 2021 года.
Обед с доставкой на дом
В Бразилии вот уже почти 40 лет существует Национальная программа школьного питания, которая не переставала работать, даже когда школы решено было закрыть на карантин. Учебный год здесь начинается 1 февраля, но большинство детей будут вынуждены встретить этот день дома. Разные регионы с разной эпидемиологической ситуацией не торопятся с возвратом к очной форме обучения. Где-то дети пойдут в школу 8 февраля, а где-то только 8 марта. Однако практически везде количество учащихся в классах будет ограничено. В Сан-Паулу, например, оно регламентируется в соответствии с уровнем эпидемиологической опасности и варьируется от 35 до 100 процентов от состава класса.
В период дистанционного обучения ученики получали из своих школ продуктовые наборы. Для тех, кто останется дома, такая практика должна сохраниться. В самих же школах откроются столовые. В каких-то регионах детям будут выдавать сухие пайки, состоящие из небольшой упаковки сока и булочек. А где-то для приготовления горячего питания полноценно заработают кухни.
В бразильских школах меню может разительно отличаться даже в соседних городах, не говоря уже о разных регионах страны. Так, школьный обед где-нибудь в районе Амазонки никогда не будет похож на то, что едят ученики на юге Бразилии, где проживают выходцы из Италии, Германии и других европейских стран. И дело совсем не в том, что один регион богаче, а другой беднее. Федеральное правительство выделяет равные суммы на каждого ученика в стране. Различия в рационе питания в большей степени связаны с традициями населения в разных регионах. Время обедов у разных классов будет отличаться. Расписание занятий составлено таким образом, чтобы не допустить столпотворения в столовой. При идеальном раскладе дети даже не должны пересекаться друг с другом в коридоре у столовой.
Подготовил Иван Карташов, Бразилия
Апельсины в пленке
Надо сказать, что школьное питание сейчас обсуждается во Франции с таким же жаром, что и проблемы вакцинации. И это объяснимо. Ведь по исследованию знаменитого института Пастера, именно во время застолий происходит большее число заражений. В эссонском лицее, как, впрочем, и во всех остальных учебных заведениях Франции, столовые никто закрывать не собирается, и они функционируют в прежнем режиме. Но с серьезными поправками. Введено посменное посещение столовых по расписанию. После каждой смены помещение проветривают и по возможности дезинфицируют. Более того, как и предписывает циркуляр минобразования, за каждым классом закрепляется определенный стол, и никакого "братания" с соседями. В Эссоне помимо всего прочего столы оборудовали прозрачными барьерами из пластика.
Перемены затронули и самообслуживание. Все фрукты - бананы, апельсины, яблоки - завернуты в тонкий пластик, дабы избежать "несанкционированных" прикосновений. То же самое касается хлебных булочек и прочей выпечки. Пересмотрен ассортимент горячих блюд таким образом, чтобы детишки не засиживались над тарелкой, а побыстрее справлялись с ее содержимым. Как поведала Кароль Галиссан, ответственная за школьное направление в одной из крупнейших компаний по организации корпоративного питания, которая поставляет обеды в две тысячи школ Франции, в меню оставили только те блюда, которые больше всего нравятся детям. Такие как картофельная запеканка с говядиной, морковью и сыром, лазанья, эскалопы из индейки или телятины, зеленый салат с помидорами и ряд других. Минералка не в больших бутылках, а в маленьких на одного человека.
В некоторых местах, особенно в сельской местности, муниципалитеты предоставляют школам под столовые свои площади. Так в селении Ла Фламенгри (департамент Эн), что на северо-востоке страны, школьникам для этой цели выделили зал для торжественных церемоний. Там столы, не на восьмерых, а на четверых, расставлены на большом расстоянии друг от друга, как в каком-нибудь лучшем парижском ресторане.
Во сколько родителям обходятся школьные обеды? Всем по-разному. Цена такого обеда находится в прямой зависимости от доходов семьи. В начале учебного года они должны предоставить исчерпывающую информацию о своих доходах, включая социальные дотации, если такие имеются. На этой основе с учетом количества членов семьи определяется "семейный коэффициент", от которого зависит стоимость школьного обеда. Кому-то он обойдется в 20-30 центов, а кому-то в пять-шесть евро.
Перекус за углом
В одной из начальных школ Гамбурга предписано разделить учеников на "когорты", в пределах которых строгое соблюдение дистанции в столовой не обязательно. Но каждая такая группа завтракает и обедает по своему расписанию. К приходу новой смены требуется заменить на столах все солонки, сахарницы, соусницы, неиспользованные приборы и другие аксессуары. Персонал "на раздаче" и на кассе обслуживает детей через перегородки из акрилового стекла, при этом школьники не должны снимать маски, пока не займут свои места за столами. В идеале за каждым должны сидеть не больше четырех человек. Походы в буфет не возбраняются, также можно пользоваться кулерами, но только при обязательной дезинфекции рук. В будущем руководство школы пообещало организовать альтернативные поставки упакованных ланч-боксов с готовой едой для детей, чьи родители считают "столование" по старинке небезопасным во время пандемии.
Между тем замечено, что ученики старших классов при любой удобной возможности стремились перекусить за пределами альма-матер. Газета Suedkurier описывала коллизию в городе Юберлинген, где в районе популярных ресторанов то и дело толпились ватаги подростков, массово прогуливающих обеденные перерывы в школьных столовых. Перед входом в кебабную и лапшичную - вечно аншлаг. Для местных школьников это была единственная возможность нормально подышать. "Я весь день провожу в маске. А тут у меня есть хотя бы несколько минут, чтобы сделать глубокий вдох", - поделился с изданием 17-летний Ной Иличич. При этом ни о какой социальной дистанции речь, конечно же, не шла. Что с этим делать - непонятно. Сотрудники общепита признавали, что не вправе регулировать общественные зоны на улице и уж тем более отказывать школьникам в обслуживании.
Еда перешла на упрощенку
Но если с этим форматом еще можно как-то согласиться, ибо заболеваемость в Италии продолжает активно расти, то к новому меню есть много вопросов. Школьная дирекция называет его политкорректно "упрощенным", а вот родителям оно кажется попросту скудным и несбалансированным. Четыре дня в неделю в рационе властвует паста, которую на Апеннинах принято называть первым блюдом, а сезонные овощи и фрукты во многих школах исчезли. До пандемии они подавались ежедневно, а теперь детей ими балуют от силы два раза в неделю. Не всегда в меню можно также обнаружить мясо, рыбу и курицу. Их место зачастую занимает неприхотливый омлет. Не говоря уже о том, что единственный овощной суп минестроне, которым раньше кормили учеников, попросту испарился. И многие школьники остаются по факту голодными, так как докупить еду на свой вкус, как это принято в России, невозможно. Максимум, на что можно рассчитывать, так это на вторую тарелку пасты. Приносить еду из дома можно лишь в частных учебных заведениях, да и то не во всех.
Родители объясняют происходящие метаморфозы тем, что под предлогом пандемии администрация решила себе облегчить жизнь. Да и экономия налицо. Итальянские мамы и папы имеют полное право выдвигать подобные гипотезы и обвинения, поскольку стоимость обеда от подобной упрощенки, по сути, никак не изменилась. В муниципальных школах она напрямую зависит от дохода родителей или от наличия у них той или иной собственности. В среднем сумма, которая ежемесячно вносится исключительно по безналу, варьируется от 50 до 135 евро. Для малообеспеченных семей предусмотрена небольшая скидка - 10-15 процентов. О бесплатном питании речи, увы, нет.
Борщ без разговоров
В "доковидные" времена японские мальчишки и девчонки, как правило, сооружали из нескольких парт большие столы, за которыми потом дружно и весело обедали группами. Теперь каждый ученик довольствуется ланчем в одиночестве на своем рабочем месте с соблюдением социальной дистанции. Японские дети больше не могут за едой перекинуться даже парой слов. На разговоры введен строжайший запрет. Мытье рук здесь и в былые времена было обязательным ритуалом перед приемом пищи. Последний год за соблюдением этой процедуры особый контроль. Кроме того, в обиход плотно вошли санитайзеры. Рацион школьников, с одной стороны, разнообразен, с другой, прост: рис или лапша, овощи, зеленые листья салата, небольшие кусочки тунца или говядины, молоко.
Однако с началом пандемии в некоторых учебных заведениях появились продукты из премиального сегмента, в том числе знаменитая мраморная говядина "вагю". Это стало возможным после запуска министерством сельского хозяйства специальной программы, в рамках которой школы получили субсидии на приобретение товаров класса люкс для организации питания учеников. Так правительство поддержало не только детей, но и фермеров, терпящих убытки из-за невозможности поставлять в прежних объемах свою продукцию в рестораны. Согласно официальной статистике, говядину "вагю" к ноябрю прошлого года получили около 35 тысяч учебных заведений из различных уголков островного государства.
В некоторых японских школах для изучения гастрономической культуры зарубежных государств готовят иностранные блюда. Иногда в меню попадается и наваристый борщ со сметаной, который, нужно сказать, пользуется в Стране восходящего солнца популярностью.