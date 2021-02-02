Россиянин Умар Кремлев возглавил Международную ассоциацию бокса в декабре 2020 года. Перед новым руководителем стоит непростая задача - снова сделать бокс постоянным членом олимпийской семьи. В конце 2018 года Международный олимпийский комитет лишил AIBA признания. Несмотря на это, боксерский турнир на Олимпиаде в Токио все же удалось сохранить.

Бесплатное обучение и система видеопомощи для рефери должны помочь AIBA избежать в будущем судейских скандалов. Фото: AP

Тогда МОК признал деятельность AIBA не соответствующей Олимпийской хартии и этическому кодексу. В работе федерации обнаружены серьезные юридические, финансовые и репутационные риски для МОК и олимпийского движения. AIBA оказалась в тяжелейшей финансовой ситуации, организация испытывала проблемы с управлением, а судейские скандалы на крупнейших турнирах стали притчей во языцех.

МОК разработала для AIBA путь для снятия санкций, потребовав провести эффективные действия. Их невыполнение может стоить любительскому боксу слишком дорого. Если реформ не будет, то Томас Бах и МОК вполне могут рассмотреть вопрос о целесообразности нахождения бокса в олимпийской семье.

Все эти проблемы и предстоит решить Кремлеву, чья деятельность на посту генерального секретаря Федерации бокса России получила лестные отзывы за границей, а сама федерация несколько раз признавалась лучшей и самой эффективной в мире.

О предпринимаемых шагах для решения проблем любительского бокса Умар Кремлев рассказал корреспонденту "РГ".

Умар Назарович, на минувшей неделе глава МОК Томас Бах заявил, что пока не видит прогресса в тех проблемах AIBA, которые были озвучены ранее...

Умар Кремлев: Благодарен Международному олимпийскому комитету и лично господину Баху за то внимание, которое они уделяют вопросам реформирования и восстановления Международной ассоциации бокса. Я являюсь президентом AIBA всего месяц. За такой короткий период трудно сделать изменения и реформы очевидными для всего спортивного сообщества. Слишком многое необходимо кардинально менять. Тем не менее мы не стоим на месте и активно работаем над тем, чтобы наша ассоциация не только соответствовала самым высоким олимпийским стандартам, но и превосходила их. Советом директоров AIBA принята новая конституция. Она предоставит больше полномочий национальным федерациям и существенно увеличит прозрачность управления. Созданы новые комитеты: ветеранов и чемпионов, тренеров, комитет по соревнованиям, судей, медицинский и антидопинговый комитеты, комитет женщин. Мы расширили сотрудничество с Международным агентством по тестированию (ITA). Услуги ITA полностью оплачивает AIBA, не взымая средств с национальных федераций. Наше соглашение включает общее управление антидопинговой программой (включая информацию о местонахождении, ТИ, биологический паспорт и т. д.), контроль за соблюдением требований ВАДА и все внесоревновательные тесты по боксу в течение 2021 года. Кроме этого, специалисты ITA будут проводить обучение антидопинговой работе специалистов AIBA и национальных федераций на каждом континенте. Советом директоров AIBA принято решение, что все обучающие программы Ассоциации будут бесплатными для национальных федераций. Принята новая коммуникационная стратегия, которая позволит объединить все национальные федерации, входящие в AIBA, общим информационным полем. Уже на этой неделе стартуют континентальные форумы. Национальные федерации на каждом континенте не только утвердят тайминг проведения реформ, но и дадут свои предложения по скорейшей стабилизации ситуации. Мы ведем переговоры с потенциальными спонсорами и партнерами по закрытию долга, есть уже конкретные предложения, которые скоро будут озвучены публично. Работа идет, и очень хорошо, что Международный олимпийский комитет пристально за ней следит, дает свои рекомендации, которые мы, безусловно, будем исполнять.

Важно, чтобы бокс не убрали из программы Олимпиады.

Умар Кремлев: Это самая главная задача. Выполним все рекомендации, и не будет проблем. Если ничего не делать, есть риски, что вид спорта уберут из программы Игр. Но мы работаем. Повторения того, что было в AIBA ранее и что привело к таким последствиям, не будет.

Один из основных пунктов, вызывающих недовольство, - проблемы, касающиеся судейства. Время идет, а судьи по-прежнему - под шквалом критики.

Умар Кремлев: Судейство надо реформировать. Сейчас мы вводим бесплатное обучение, как для судей, так и для всего менеджмента AIBA и национальный федераций. Также объявили запрос предложений и выбираем компанию, которая предоставит нам видеооборудование для помощи судьям. Это будет сделано для того, чтобы не было никаких сомнений относительно победителя боя со стороны болельщиков и спортсменов. Контроль даст стопроцентное очищение судейства от тех скандалов, которые были раньше, и позволит также и решить проблему человеческого фактора в судействе.

Умар Кремлев вторым из нашей страны возглавил AIBA. Первым был Николай Никифоров-Денисов, руководивший организацией с 1974 по 1978 годы

Есть ли у AIBA некий дедлайн со стороны МОК для решения всех вопросов?

Умар Кремлев: AIBA - независимая ассоциация и постановка сроков извне была бы некорректной. Но мы сами очень заинтересованы в том, чтобы не затягивать возвращение нашей организации в олимпийскую семью.