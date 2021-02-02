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02.02.2021 14:01
Рубрика: Власть

Лавров назвал ситуацию с отравлением блогера инсценировкой

Текст: Константин Волков
Российская сторона имеет все основания полагать, что ситуация вокруг Алексея Навального - инсценировка Запада, поскольку немецкая сторона до сих пор не предоставила никаких доказательств того, что он был отравлен. Об этом 2 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции со своей шведской коллегой Анн Линде - она находится в Москве с визитом в качестве действующего секретаря ОБСЕ.

Как подчеркнул Лавров, "по результатам этих изысканий никакой информации, которая реально показывала бы обоснованность обвинений в адрес российского руководства, не было нам предоставлено. Если ты обвиняешь, то докажи вину. А если говоришь: "Я вам ничего не скажу, потому что это секретно" или потому, что сам пациент не разрешает, значит, у нас есть все основания полагать, что это инсценировка".

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В связи с этим, отметил глава МИД РФ, российская сторона ожидает транспарентности в данном вопросе от Стокгольма. "Мы ждем от шведских коллег транспарентности и честности в этом вопросе".

Ранее Германия заявила, что факт отравления Навального якобы был подтвержден лабораториями Франции и Швеции, и что ОЗХО проводит собственное исследование. Однако ответов на официальные запросы российской стороны В Германию и ОЗХО дано не было.

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