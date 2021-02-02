Лавров: Россия может пересмотреть решение по выходу из ДОН

Новости

Проверки товаров на границе Северной Ирландии приостановлены из-за угроз 15:17
Володин: За призывы к санкциям против РФ надо жестоко наказывать 15:13
Уральские врачи рассказали, кто болеет COVID-19 бессимптомно 15:11
В поликлинике Феодосии драка из-за очереди к врачу окончилась стрельбой 15:02
Эксперт объяснил рост цен на вторичное жилье в Петербурге 15:00
Володин объяснил приезд иностранных дипломатов к Мосгорсуду 14:48
В Москве подсчитали потери городского транспорта из-за пандемии 14:48
Синоптики назвали сроки прихода весны в Москву 14:46
Вышел трейлер продолжения комедии "Гуляй, Вася!" 14:37
В ФСИН разъяснили, почему не разыскивали Навального в Германии 14:20
Захарова: Приезд западных дипломатов в Мосгорсуд - это саморазоблачение 14:17
В Прикамье больным COVID-19 впервые сделали переливание плазмы 14:08
На процессе по делу Навального прокурор поддержала позицию ФСИН 14:04
Лавров назвал ситуацию с отравлением блогера инсценировкой 14:01
Лучшим учителем России признан ростовчанин Михаил Гуров 13:36
Начались съемки третьего сезона "Пацанов" 13:35
Вице-канцлер ФРГ считает, что "Северный поток-2" достроят в этом году 13:31
Песков напомнил об отношении Путина к Ельцину 13:25
Песков назвал оправданными действия полиции в отношении участников несанкционированных акций 13:18
Принять участие в итальянской лотерее можно будет с помощью чека 13:16
Путин побеседует с финалистами конкурса "Учитель года" 13:08
Умер актер Дастин Даймонд 13:07
Климов: Незаконные акции проводятся с прицелом на выборы в Госдуму 13:07
Минобороны Казахстана похвасталось новой российской техникой 13:05
В честь Сталинградской битвы прогремел "Выстрел памяти" 12:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
02.02.2021 14:06
Рубрика: Власть

Лавров: Россия может пересмотреть решение по выходу из ДОН

Текст: Константин Волков
Россия может пересмотреть свое решение по выходу из Договора по открытому небу (ДОН), если США вернутся к своим обязательствам, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 2 февраля на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Швеции Анн Линде, которая находится в Москве с визитом.

Лавров отметил, что Москва еще не начала процедуру выхода из Договора, который вступает в силу с момента внесения соответствующего официального уведомления депозитариям договора. "Если США вернутся полностью к выполнению договора, то РФ, могу вам сказать, будет готова эту новую ситуацию рассмотреть конструктивно", отметил он.

Песков назвал продление ДСНВ успехом Путина

Также глава МИД РФ подчеркнул, что "все вопросы, которые у участников договора возникают друг к другу, можно и нужно обсуждать и рассматривать в консультативной комиссии по открытому небу, которая создана для того, чтобы этот договор обслуживать".

Договор по открытому небу, разрешающий свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов, включал до выхода США 34 государства. Вашингтон объявил о выходе из ДОН 22 ноября 2020 года.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и США

Главное сегодня

Лавров: Россия может пересмотреть решение по выходу из ДОН
Движение по нескольким улицам ограничено в Москве
Цены на нефть выросли на всех площадках благодаря ограничениям ОПЕК+
Минтруд РФ направил предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров
Ученые объяснили, какая вакцина быстрее вырабатывает антитела к COVID-19
О чем говорил Владимир Путин на сессии онлайн-форума "Давосская повестка дня 2021"
Пушков: Генсеку НАТО пора осознать, что старый миропорядок уходит