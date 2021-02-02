Лавров: Россия может пересмотреть решение по выходу из ДОН

Россия может пересмотреть свое решение по выходу из Договора по открытому небу (ДОН), если США вернутся к своим обязательствам, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 2 февраля на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Швеции Анн Линде, которая находится в Москве с визитом.

Лавров отметил, что Москва еще не начала процедуру выхода из Договора, который вступает в силу с момента внесения соответствующего официального уведомления депозитариям договора. "Если США вернутся полностью к выполнению договора, то РФ, могу вам сказать, будет готова эту новую ситуацию рассмотреть конструктивно", отметил он.

Также глава МИД РФ подчеркнул, что "все вопросы, которые у участников договора возникают друг к другу, можно и нужно обсуждать и рассматривать в консультативной комиссии по открытому небу, которая создана для того, чтобы этот договор обслуживать".

Договор по открытому небу, разрешающий свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов, включал до выхода США 34 государства. Вашингтон объявил о выходе из ДОН 22 ноября 2020 года.