Постановление правительства Ленинградской области от 2 февраля 2021 года № 68 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" следующие изменения:

в пункте 1.5 слово "Управлению" заменить словом "Комитету";

в пункте 1.8 слова "по организации и контролю деятельности" исключить;

абзацы второй и третий пункта 1.20 признать утратившими силу;

в пункте 1.27:

в абзаце первом слова ", "Массовые мероприятия при проведении Крещенских купаний" исключить;

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Запрещается проведение физкультурных и спортивных мероприятий, за исключением физкультурных и спортивных соревнований в помещениях при условии нахождения в помещении не более одного человека на 4 квадратных метра и не более 100 участников соревнований, физкультурных и спортивных соревнований на открытом воздухе с численностью участников до 300 человек и с количеством посетителей, которое не может превышать 50 процентов от общей вместимости мест проведения таких соревнований. При наличии справки о вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не требуется выполнение перед проведением физкультурных и спортивных соревнований тестирования участников и сопровождающих их лиц на предмет возможного инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), если в установленных действующим законодательством случаях проведение указанного тестирования является обязательным условием проведения физкультурных и спортивных соревнований.";

абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:

"Занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе, в том числе на открытых спортивных сооружениях, а также в помещениях, бассейнах осуществляются с соблюдением требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению.

Деятельность спортивных организаций, тренировочных баз в части проведения тренировочных мероприятий осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению.";

абзац пятнадцатый признать утратившим силу;

в приложении 1 (Перечень видов плановой помощи в медицинских организациях, находящихся на территории муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):

в графе 2 (Зона 1):

слово "Тосненский" исключить, дополнить словом "Подпорожский"; в графе 3 (Зона 2):

слова "Волосовский", "Подпорожский" исключить,

дополнить словами "Бокситогорский", "Лодейнопольский", "Тосненский";

в графе 4 (Зона 3):

слова "Бокситогорский", "Лодейнопольский" исключить, дополнить словом "Волосовский";

строки четверную и пятую изложить в следующей редакции:

строку восьмую изложить в следующей редакции:

приложение 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации) изложить согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко





Приложение к постановлению Правительства Ленинградской области от 2 февраля 2021 года № 68

Приложение 2 к постановлению Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573





Перечень сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации

Смотрите приложение к настоящему постановлению







