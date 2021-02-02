В МЧС России сообщили, что переходят на систему более частой и тщательной подготовки прогнозов. Они будут касаться более обширных тем, то есть будут касаться всех угроз, которые могут привести к ЧП. Кроме того, прогнозная аналитика станет более часто звучать на совещаниях как в Национальном антикризисном центре МЧС России, так и на региональных комиссиях по чрезвычайным ситуациям.

Такое решение принято из-за того, что ранее озвученные предупреждения показали свою эффективность, оказались полезными. По данным ученых МЧС, точность долгосрочного, среднесрочных и декадных прогнозов чрезвычайных ситуаций в 2020 году в среднем составила по природным ЧС - 88 процентов, по техногенным ЧС - 90 процентов.

Готовить прогнозы будет одно из ведущих научных заведений системы МЧС - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Там достаточно высококлассных специалистов, многие из которых ранее работали в знаменитом центре "Антистихия", расформированном некоторое время назад.

"В 2021 году ВНИИ ГОЧС подготовит 713 прогнозов рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на территории РФ. Этой работой в составе института занимается научно-исследовательский центр "Мониторинг, прогнозирование и анализ ЧС", - говорится на официальной странице ВНИИ.

За год будет выпущено 713 долгосрочных и экстренных прогнозов для всех регионов страны

Как сообщили в пресс-службе института, среди ближайших планов - 433 прогноза ЧС природного, техногенного и биолого-социального характера, которые могут возникнуть на территории РФ.

"Это ежедневные оперативные прогнозы на сутки, краткосрочные недельные прогнозы чрезвычайных ситуаций, среднесрочные прогнозы, определяющие возможные риски в течение месяца. А также долгосрочные прогнозы циклических ЧС - на сезон и на предстоящий год. Кроме этого, в случае необходимости ученые подготовят экстренные предупреждения о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период менее 24 часов", - говорится в сообщении.

Информацию для прогнозов аналитики МЧС получат от Авиалесоохраны, Центра прогнозов космической погоды (ИЗМИРАН), минэнерго, "РЖД", Росгидромета, Гидроспецгеологии и других служб.