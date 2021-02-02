Меркель высказалась против предоставления привилегий привившимся от COVID-19

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что не следует предоставлять привилегии жителям, которые сделали прививки от коронавируса.

"Новых свобод не будет", - заявила она 1 февраля на пресс-конференции в Берлине после совещания с отдельными членами своего кабинета, главами регионов, представителями ЕС и фармацевтических компаний.

Меркель сказала, что, пока не ясно, могут ли они быть переносчиками вируса, нет смысла на эту тему дискутировать. В то же время канцлер не исключила, что "придется делать прививки от коронавируса многие годы, как и в случае прививок от гриппа, когда каждый раз появляется новая мутация".