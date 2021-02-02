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02.02.2021 00:37
Рубрика: Экономика

Минтруд РФ направил предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров

Текст: Ольга Игнатова

Министерство труда и социальной защиты РФ направило правительству предложения об индексации пенсий работающим пенсионерам.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
"Единая Россия" поддержит индексацию пенсий работающим пенсионерам

"Доклад президенту по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам представляет правительство Российской Федерации. Свои предложения Минтруд России направил в аппарат правительства в установленном порядке", - цитирует сообщение ведомства агентство РИА Новости.

Напомним, что до 2016 года ежегодная индексация пенсий касалась всех пенсионеров, вне зависимости от того, ушли они на заслуженный отдых или продолжают работать. Но в связи с дефицитом федерального бюджета в 2015 году индексацию пенсий работающим пенсионерам отменили. Работающие пенсионеры стали получать лишь небольшую надбавку, которая полагается им ежегодно с 1 августа. Но это всего лишь 200-300 рублей к пенсии.

Вопрос индексации пенсий тем, кто продолжает трудиться, неоднократно поднимался депутатами Госдумы. Однако, на индексацию потребуются дополнительные средства. По подсчетам члена Совета Федерации Василия Иконникова, восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам увеличит расходы Пенсионного фонда в 2021 году на 426,4 миллиарда рублей, в 2022 году - на 524,6 миллиарда рублей.

Ранее фракция "Единая Россия" также проработала вопрос индексации. Ее предложения предусматривали как одновременное восстановление индексации для всех категорий работающих пенсионеров, так и поэтапный сценарий.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Вопросы о пенсии

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