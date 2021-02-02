Минздрав включит "веселящий газ" в перечень одурманивающих веществ

Минздрав включит в перечень одурманивающих веществ закись азота, тот самый известный в народе "веселящий газ", розничную продажу которого официально запретили с 1 января. Сейчас его использовать можно только в медицинских и промышленных целях.

Под запрет закись азота попала из-за наркотических свойств: при вдыхании вещество вызывает чувство эйфории и легкой сонливости, в ряде случаев может стать причиной асфиксии, привести к необратимым воздействиям на мозг и нервную систему.

Раньше в ночных клубах газом надували шарики, и молодежь баловалась тем, что вдыхала его. Сегодня за неправомерное применение и сбыт закиси азота можно на два года сесть в тюрьму, а в случае, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, этот срок увеличится до десяти лет. За вовлечение несовершеннолетних в употребление "веселящего газа" и, кстати, любых других одурманивающих веществ, Уголовным кодексом предусмотрено лишение свободы до 4 лет.

Наряду с закисью азота к одурманивающим веществам Минздравом приравнены смесь димедрола с этиловым спиртом, ксенон и смесь доксиламина с этиловым спиртом - в любом процентном соотношении.