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02.02.2021 19:17
Рубрика: Общество

Минздрав включит "веселящий газ" в перечень одурманивающих веществ

Текст: Елена Манукиян

Минздрав включит в перечень одурманивающих веществ закись азота, тот самый известный в народе "веселящий газ", розничную продажу которого официально запретили с 1 января. Сейчас его использовать можно только в медицинских и промышленных целях.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/ РИА Новости
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Под запрет закись азота попала из-за наркотических свойств: при вдыхании вещество вызывает чувство эйфории и легкой сонливости, в ряде случаев может стать причиной асфиксии, привести к необратимым воздействиям на мозг и нервную систему.

Раньше в ночных клубах газом надували шарики, и молодежь баловалась тем, что вдыхала его. Сегодня за неправомерное применение и сбыт закиси азота можно на два года сесть в тюрьму, а в случае, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, этот срок увеличится до десяти лет. За вовлечение несовершеннолетних в употребление "веселящего газа" и, кстати, любых других одурманивающих веществ, Уголовным кодексом предусмотрено лишение свободы до 4 лет.

Наряду с закисью азота к одурманивающим веществам Минздравом приравнены смесь димедрола с этиловым спиртом, ксенон и смесь доксиламина с этиловым спиртом - в любом процентном соотношении.

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