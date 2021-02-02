Мишустин назначил Романа Новикова врио главы Росавтодора

Временно исполняющим обязанности главы Росавтодора назначен Роман Новиков, который до сегодняшнего дня занимал пост заместителя главы ведомства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Возложить временно исполнение обязанностей руководителя Федерального дорожного агентства на заместителя руководителя этого агентства Новикова Романа Витальевича", - говорится в документе​​​.

В структуре Росавтодора он работает с 2014 года, с сентября прошлого года занимал пост заместителя руководителя агентства.