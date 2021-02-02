Мишустин предоставил льготные авиабилеты всем жителям Дальнего Востока

Новости

В Москве родился Рим и две Искры 09:07
Движение по нескольким улицам ограничено в Москве 09:01
В Тюмени задержаны нападавшие на ювелирные магазины 08:53
Евродепутат от Эстонии выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира 08:40
Гол и две передачи Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Питтсбургом" 08:35
РФБ выделила более 100 миллионов рублей на детско-юношеский баскетбол 08:18
Стоимость нефти марки Brent превысила 57 долларов впервые с 13 января 08:10
В Роскачестве назвали минусы приложений для очистки памяти смартфона 08:00
В Нью-Йорке из-за снегопада объявлено чрезвычайное положение 07:50
В Москве крупное ДТП остановило Кутузовский проспект 07:47
Ущерб от действий министра строительства Башкирии оценили в 95 млн рублей 07:31
На Алтае умер экс-министр сельского хозяйства РФ 06:51
На западе Австралии вспыхнул лесной пожар 06:44
Власти Аргентины назначили нового посла в России 06:20
В ЕАО пять школ закрыли из-за морозов 06:07
Иммунолог перечислил условия отмены масочного режима 06:06
За подделку вакцины от COVID-19 в Китае задержаны более 80 человек 05:45
В Приамурье известного художника осудили за смертельное ДТП 05:42
Минтранс Японии расследует инцидент с самолетом в аэропорту Нарита 05:10
Терапевт Минздрава перечислила побочные эффекты вакцинации от COVID-19 04:55
Около 840 тысяч кур уничтожат в префектуре Ибараки из-за птичьего гриппа 04:42
Опрос показал снижение рейтинга Байдена на два процента 04:17
Рогозин: Милитаризация Луны недопустима 04:03
В ОНФ назвали самые темные улицы в российских городах 04:00
Минздрав Саудовской Аравии предупредил о новой волне COVID-19 03:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
02.02.2021 09:00
Рубрика: Власть

Мишустин предоставил льготные авиабилеты всем жителям Дальнего Востока

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин расширил программу льготных авиаперелетов для жителей дальневосточных регионов. Если раньше недорогие билеты могли приобретать пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и граждане до 23 лет, то теперь они будут доступны всем, кто зарегистрирован по месту жительства на территории федерального округа.
Фото: Сергей Куксин/РГ
Международное авиасообщение возобновится еще из восьми регионов России

В перечень субсидируемых включен 21 наиболее востребованный маршрут. Это рейсы в Москву и обратно из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Благовещенска, Мирного, Нерюнгри, Певека, Полярного, Улан-Удэ, Читы, Якутска, а также в Санкт-Петербург и обратно из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы и Якутска.

Михаил Мишустин ранее дополнительно выделил пять миллиардов рублей на субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока. Предполагается, что за счет этих средств сниженным тарифом воспользуются не менее 450 тысяч человек.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Председатель Правительства Филиалы РГ Дальний Восток ДФО

Главное сегодня

На Алтае умер экс-министр сельского хозяйства РФ
Движение по нескольким улицам ограничено в Москве
Минтруд РФ направил предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров
Рогозин: Милитаризация Луны недопустима
Иммунолог перечислил условия отмены масочного режима
О чем говорил Владимир Путин на сессии онлайн-форума "Давосская повестка дня 2021"
Пушков: Генсеку НАТО пора осознать, что старый миропорядок уходит