Мишустин предоставил льготные авиабилеты всем жителям Дальнего Востока

Премьер-министр Михаил Мишустин расширил программу льготных авиаперелетов для жителей дальневосточных регионов. Если раньше недорогие билеты могли приобретать пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и граждане до 23 лет, то теперь они будут доступны всем, кто зарегистрирован по месту жительства на территории федерального округа.

В перечень субсидируемых включен 21 наиболее востребованный маршрут. Это рейсы в Москву и обратно из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Благовещенска, Мирного, Нерюнгри, Певека, Полярного, Улан-Удэ, Читы, Якутска, а также в Санкт-Петербург и обратно из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы и Якутска.

Михаил Мишустин ранее дополнительно выделил пять миллиардов рублей на субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока. Предполагается, что за счет этих средств сниженным тарифом воспользуются не менее 450 тысяч человек.