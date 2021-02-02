Мурашко: Граждане старше 60-ти вакцинируются от COVID в первую очередь

Освободилась уже треть специализированных инфекционных коек в COVID-отделениях и госпиталях. Их срочно переориентируют на оказание плановой медицинской помощи. Об этом сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами.

"На сегодняшний день свободно 33,6% специализированного коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Освобождающиеся коечные мощности должны незамедлительно возвращаться в нормальный режим работы - для оказания плановой медицинской помощи по основному профилю. Это важно для обеспечения доступности медицинской помощи. Койки не должны задерживаться в режиме ожидания", - подчеркнул министр.

Он также отметил важность проводимой сейчас прививочной кампании. "Граждане старше 60 лет должны проходить вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в приоритетном порядке, поскольку они имеют более высокие риски осложненного течения заболевания", - сказал министр.