Мурашко: Вакцина "Спутник V" - одна из лучших

"Россияне имеют возможность пройти бесплатную вакцинацию от COVID-19 одной из лучших вакцин - "Спутник V" НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России", - заявил сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Промежуточные результаты пострегистрационного клинического исследования демонстрируют ее высокую эффективность и безопасность.

А их публикация в одном из ведущих медицинских рецензируемых журналов мира говорит как о высочайшем качестве исследования, так и глобальном интересе к российской вакцине "Спутник V", - отметил министр.