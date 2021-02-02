Несколько человек пострадали в результате нападения с ножом в брюссельском метро. Инцидент произошел в понедельник около 15.00 по местному времени на станции "Западный вокзал" в коммуне Моленбек. Подоспевшие правоохранители оперативно обезвредили нападавшего.

По словам очевидцев, от рук неизвестного серьезно пострадала беременная девушка, легкие ранения получили также еще по меньшей мере четыре человека, пытавшихся остановить преступника. Некоторые из находившихся поблизости пассажиров ударились в панику.

По данным посольства РФ, граждан России среди пострадавших нет.

Полиция поспешила заверить, что это был не теракт, а следствие частного конфликта. Как стало известно местным СМИ, злоумышленником оказался сожитель беременной девушки.

Из-за инцидента движение на двух линиях брюссельского метрополитена было временно приостановлено.