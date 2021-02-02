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Текст:   Марина Трубилина 
02:00 02.02.2021

Названы округа, где маткапитал важнее ставок по ипотеке

Главным событием 2020 года в жилищной сфере россияне назвали снижение ипотечных ставок. Это показывает совместный опрос ДОМ.РФ и ВЦИОМ, в котором участвовали 1,6 тысячи россиян.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
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Снижение ставок по ипотеке, в том числе за счет программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5%, назвали важнейшим событием года 45% граждан, интересующихся темой недвижимости. На втором месте - 38% голосов - расширение программы материнского капитала на семьи с первенцем (с января 2020 года каждая семья получает маткапитал в 466,6 тысяч рублей уже при рождении первого ребенка, при рождении второго -еще 150 тысяч).

На третьем месте - программа выплаты 450 тысяч рублей многодетным семьям на погашение ипотечного кредита. Это важное событие для 22% опрошенных. С помощью этой программы снизили платежную нагрузку около 116 тысяч семей.

В топ-5 главных тем в жилищной сфере также вошли "сельская ипотека" (21%) и продление "дачной амнистии" (15%). Логично, что сельскую ипотеку чаще упоминали сельские жители, а для горожан важнее была "дачная амнистия".

Отличаются результаты опросов и в зависимости от географии. Так, для жителей Дальнего Востока важнейшим событием года стала "дальневосточная ипотека". А в Северо-Кавказском и Южном федеральном округах чаще всего называли главным событием расширение программы материнского капитала.

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