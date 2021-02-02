Назван размер семейного дохода для комфортной ипотеки в России

Размер рекомендованного семейного дохода, необходимого для комфортного обслуживания среднего ипотечного кредита в России, за год почти не изменился, снизившись на 0,5% - до 70,3 тысяч рублей по итогам декабря. Об этом сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом россияне повысили свою надежность, как добросовестных плательщиков ипотеки в среднем на 6 баллов.

"Средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) ипотечного заемщика в декабре 2020 года находился на уровне 713 баллов (минимальное значение - 300 баллов, максимальное - 850 баллов), увеличившись за год на 6 баллов", - говорится в сообщении НБКИ. Чем выше кредитный рейтинг заемщика, тем охотнее банки одобряют выдачу ему кредита.

Там также отмечается, что в декабре 2020 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, снизился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 0,5% и составил 70,3 тысячи рублей (в декабре 2019 года - 70,7 тысячи рублей. "Отсутствие значительной динамики было отмечено на фоне существенного снижения процентных ставок по ипотеке в 2020 году", - отметили в бюро.

В НБКИ также привели соответствующую статистику по регионам. Так, по данным НБКИ, самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода для комфортного обслуживания ипотечного кредита зафиксирован в Москве - 149,8 тысячи рублей; Московской области - 113,1 тысячи рублей; Санкт-Петербурге - 92,1 тысячи рублей; Приморском и Хабаровском краях - 82,9 тысячи рублей и 80,1 тысячи рублей соответственно.

Наименьшее значение показателя, уточняется в сообщении, было отмечено в Алтайском крае - 47,7 тысячи рублей, в Челябинской - 49,4 тысячи рублей и в Кемеровской - 51,4 тысячи рублей областях, а также в Пермском крае - 51,7 тысячи рублей.

"Наиболее серьезную динамику снижения индикатора и, соответственно, роста доступности ипотеки демонстрируют Ставропольский край (минус 12,9%), Нижегородская (минус 8,8%), Иркутская (минус 8%), и Волгоградская (минус 7%) области", - подчеркивается в сообщении.

Уточняется, что в Москве показатель за год снизился на 5,4%. Увеличение показателя рекомендованного семейного дохода (и, соответственно, снижение доступности ипотеки) произошло в Хабаровском крае (плюс 10,7%), Московской области (плюс 8,5%), Санкт-Петербурге (плюс 4,8%) и Самарской области (плюс 3,7%).

Показатель рекомендованного семейного дохода - индикатор доступности ипотечного кредитования для населения. Он фиксирует предельное отношение ежемесячных платежей семьи (домохозяйства) по ипотеке к ежемесячным доходам. Рассчитанный НБКИ показатель исходит из цифр, которые демонстрируют относительно комфортное для заемщика соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне одной трети.