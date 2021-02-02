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В Германии нет единых правил, регулирующих школьное питание во время пандемии, - все зависит от региона и от конкретного учебного заведения. По требованию властей немецкие школы разработали "гигиенические концепции", которые успели опробовать еще до ухода на удаленку в ноябре. Как только карантин снимут, их снова возьмут на вооружение.

В одной из начальных школ Гамбурга предписано разделить учеников на "когорты", в пределах которых строгое соблюдение дистанции в столовой не обязательно. Но каждая такая группа завтракает и обедает по своему расписанию. К приходу новой смены требуется заменить на столах все солонки, сахарницы, соусницы, неиспользованные приборы и другие аксессуары. Персонал "на раздаче" и на кассе обслуживает детей через перегородки из акрилового стекла, при этом школьники не должны снимать маски, пока не займут свои места за столами. В идеале за каждым должны сидеть не больше четырех человек. Походы в буфет не возбраняются, также можно пользоваться кулерами, но только при обязательной дезинфекции рук. В будущем руководство школы пообещало организовать альтернативные поставки упакованных ланч-боксов с готовой едой для детей, чьи родители считают "столование" по старинке небезопасным во время пандемии.

Фото: iStock
Названы самые вредные продукты для завтрака

Между тем замечено, что ученики старших классов при любой удобной возможности стремились перекусить за пределами альма-матер. Газета Suedkurier описывала коллизию в городе Юберлинген, где в районе популярных ресторанов то и дело толпились ватаги подростков, массово прогуливающих обеденные перерывы в школьных столовых. Перед входом в кебабную и лапшичную - вечно аншлаг. Для местных школьников это была единственная возможность нормально подышать. "Я весь день провожу в маске. А тут у меня есть хотя бы несколько минут, чтобы сделать глубокий вдох", - поделился с изданием 17-летний Ной Иличич. При этом ни о какой социальной дистанции речь, конечно же, не шла. Что с этим делать - непонятно. Сотрудники общепита признавали, что не вправе регулировать общественные зоны на улице и уж тем более отказывать школьникам в обслуживании.

В мире Европа Германия А как у них?

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