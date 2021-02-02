От учителей не будут требовать вести соцсети

Министерство просвещения и эксперты проекта "ТопБЛОГ" президентской платформы "Россия - страна возможностей" провели открытый образовательный семинар для российских учителей и воспитателей детских садов.

- Я убежден, что социальные сети - это новая возможность для всей системы образования, школ, учителей стать понятными, открытыми, интересными и самим учиться чему-то новому. Но, разумеется, только для тех педагогов, которые сами проявят такое желание. Никакого принуждения или тем более дополнительной отчетности тут быть не может, - рассказал первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

Зрителями эфира стали более 11 тысяч человек. Они узнали об инструментах популяризации школьного образования в новых медиа, просветительской деятельности через социальные сети, о ведении профильных аккаунтов и сообществ в сфере образования.

- Мы объяснили, почему в новой реальности педагогам важно развивать личный бренд. Сделали это на конкретных примерах из числа зарегистрировавшихся участников. Некоторые из них уже имеют развитые аккаунты. Их слова подтвердил и наш гость Андрей Федотов - обладатель премии "ПРО образование" за самый лучший образовательный блог, призер конкурса профессионального мастерства "Учитель года", - рассказала модератор беседы, руководитель молодежных проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей" Ирина Карих.

- В TikTok на меня подписаны мои ученики, и это сокращает дистанцию между нами. Без блога мои уроки не были бы им столь интересны, ровно как и без школы не было бы моего блога, - отметил Андрей Федотов.

"ТопБЛОГ" - проект президентской платформы "Россия - страна возможностей", где каждый может получить навыки успешного ведения соцсетей и попробовать стать блогером.