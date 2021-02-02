От учителей не будут требовать вести соцсети

Новости

В Свердловской области кафе и ресторанам разрешат работать после 23.00 16:40
Росавиация отберет авиакомпании для льготных перевозок на Дальний Восток 16:32
Работы Рокотова и Тропинина покажут на выставке в Москве 16:28
Рамин Джавади напишет музыку к спин-оффу "Игры престолов" 16:19
Мишустин назначил Романа Новикова врио главы Росавтодора 16:13
Мурашко: Граждане старше 60-ти вакцинируются от COVID в первую очередь 16:03
В компании "Ив Роше" высказались о ситуации с Навальным 16:02
Президент "Реала" заразился коронавирусом 16:02
Правительство приняло отставку замглавы Роскомнадзора Чечина 15:54
Шестаков остался во главе Росрыболовства, но не в статусе замминистра 15:54
Эсеры могут провести ребрендинг после объединения с двумя партиями 15:34
В больницах освободилось больше трети "коронавирусных" коек 15:32
Вышел трейлер аниме по "Тихоокеанскому рубежу" 15:25
Проверки товаров на границе Северной Ирландии приостановлены из-за угроз 15:17
Володин: За призывы к санкциям против РФ надо жестоко наказывать 15:13
Уральские врачи рассказали, кто болеет COVID-19 бессимптомно 15:11
В поликлинике Феодосии драка из-за очереди к врачу окончилась стрельбой 15:02
Эксперт объяснил рост цен на вторичное жилье в Петербурге 15:00
Володин объяснил приезд иностранных дипломатов к Мосгорсуду 14:48
В Москве подсчитали потери городского транспорта из-за пандемии 14:48
Синоптики назвали сроки прихода весны в Москву 14:46
Вышел трейлер продолжения комедии "Гуляй, Вася!" 14:37
В ФСИН разъяснили, почему не разыскивали Навального в Германии 14:20
Захарова: Приезд западных дипломатов в Мосгорсуд - это саморазоблачение 14:17
В Прикамье больным COVID-19 впервые сделали переливание плазмы 14:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
02.02.2021 15:27
Рубрика: Общество

От учителей не будут требовать вести соцсети

Текст: Ксения Колесникова
Министерство просвещения и эксперты проекта "ТопБЛОГ" президентской платформы "Россия - страна возможностей" провели открытый образовательный семинар для российских учителей и воспитателей детских садов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Я убежден, что социальные сети - это новая возможность для всей системы образования, школ, учителей стать понятными, открытыми, интересными и самим учиться чему-то новому. Но, разумеется, только для тех педагогов, которые сами проявят такое желание. Никакого принуждения или тем более дополнительной отчетности тут быть не может, - рассказал первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Кравцов: В систему воспитания в школах надо вовлечь и учителей, и родителей

Зрителями эфира стали более 11 тысяч человек. Они узнали об инструментах популяризации школьного образования в новых медиа, просветительской деятельности через социальные сети, о ведении профильных аккаунтов и сообществ в сфере образования.

- Мы объяснили, почему в новой реальности педагогам важно развивать личный бренд. Сделали это на конкретных примерах из числа зарегистрировавшихся участников. Некоторые из них уже имеют развитые аккаунты. Их слова подтвердил и наш гость Андрей Федотов - обладатель премии "ПРО образование" за самый лучший образовательный блог, призер конкурса профессионального мастерства "Учитель года", - рассказала модератор беседы, руководитель молодежных проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей" Ирина Карих.

- В TikTok на меня подписаны мои ученики, и это сокращает дистанцию между нами. Без блога мои уроки не были бы им столь интересны, ровно как и без школы не было бы моего блога, - отметил Андрей Федотов.

"ТопБЛОГ" - проект президентской платформы "Россия - страна возможностей", где каждый может получить навыки успешного ведения соцсетей и попробовать стать блогером.

Общество Образование Реформа образования

Главное сегодня

Лавров: Россия может пересмотреть решение по выходу из ДОН
Движение по нескольким улицам ограничено в Москве
Мишустин расширил программу льготных авиаперелетов для жителей Дальнего Востока
В центре Гамалеи очередную волну коронавируса спрогнозировали на март
Цены на нефть выросли на всех площадках благодаря ограничениям ОПЕК+
Помогать тяжелобольным детям с этого года будут по новым правилам
В Роскачестве рассказали, почему вода из кулеров может быть опасна