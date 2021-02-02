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Рубрика: Спорт

Приручили "пингвинов"

Россияне Панарин и Шестеркин помогли "Рейнджерс" добиться победы над "Питтсбургом"
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Федеральный выпуск № 21(8372)
Российские игроки "Нью-Йорк Рейнджерс" голкипер Игорь Шестеркин и форвард Артемий Панарин внесли решающий вклад в победу команды над "Питтсбургом" - 3:1 в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

Из-за коронавируса нынешний сезон НХЛ проходит в усеченном формате. Мало того, что команды проведут значительно меньше матчей, чем обычно, все игры пройдут исключительно внутри дивизионов. Вот почему "Рейнджерс" и "Питтсбург" встретились уже в четвертый раз. В первых трех случаях неизменно побеждали "пингвины". И вот "рейнджерам" удалось сломить традицию. Во всех трех шайбах нью-йоркской команды поучаствовал Артемий Панарин, набравший 3 (1 гол +2 передачи) очка. А всего в девяти матчах у Артемия уже 12 (5+7) баллов. Интересно, что минувшая игра стала для Панарина юбилейной, 400-й в "регулярках" НХЛ. В них он набрал 427 (153+274) очков. Это шестой результат на данном отрезке за всю историю лиги для игроков, не проходивших процедуру драфта.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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В победном матче с "Питтсбургом" Панарин получил титул второй звезды, ну а первой стал голкипер "рейнджеров" Игорь Шестеркин, отразивший 25 из 26 бросков по своим воротам. В их числе и бросок капитана "пингвинов" Сидни Кросби, который попытался занести шайбу на крюке клюшки из-за ворот, в так называемом стиле лакросс.

- Победа всегда важна, но особенно сейчас. Потому что последние игры у нас были не совсем удачными. Но мы рады, что сейчас победили, что переломили серию, начали выигрывать у этой команды, - подчеркнул Панарин, которого цитирует "Матч ТВ".

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