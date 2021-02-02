Пандемия повышает цифровую грамотность россиян

Пандемия коронавируса нового типа привела к значительным изменениям в образе жизни россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, отчет о котором опубликован Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ "Высшая школа экономики". Он был посвящен цифровым практикам и освоению новых форматов населением в течение 2020 года. В опросе участвовали 3000 респондентов - пользователей интернета.

Выяснилось, что три четверти (76 процентов) опрошенных в период пандемии стали чаще пользоваться цифровыми инструментами для решения своих повседневных задач. Почти половина респондентов (49 процентов) установили дополнительные приложения и программы. Каждый третий (34 процента) освоил новый для себя навык, а 48 процентов планируют сделать это в ближайшем будущем.

Чаще цифровые сервисы стали использовать для поиска информации, получения госуслуг, электронных покупок и потребления развлекательного контента. Индекс цифровизации для этих целей за год превысил 70 пунктов при максимуме в 100. Высоки значения индекса цифровизации (от 60 до 69) для таких целей, как обращение в органы власти и голосование, игры, образование, получение финансовых и страховых услуг, аренда транспортных средств, коммуникации.

В других сферах цифровизация пока не столь значительно снизила использование традиционных форм. Например, за последний год 74 процента респондентов приобретали через интернет какие-либо товары и услуги, но индекс цифровизации здесь составляет лишь 53, то есть опрошенные примерно половину товаров и услуг приобретали в обычных магазинах и учреждениях сферы обслуживания.

Как ни странно, но в сфере занятости уровень цифровизации оказался не очень высоким (индекс 42), хотя около половины опрошенных (44 процента) так или иначе использовали интернет для работы, но основные свои обязанности пользователи чаще выполняли офлайн. Большинство трудоустроенных респондентов (70 процентов) по-прежнему работают очно.

Наименее популярным применение цифровых сервисов оказалось в получении медицинских услуг и занятиях спортом/танцами (индекс цифровизации - 32 и 31 соответственно).

Тем не менее общий вывод исследователи сделали такой: активное использование цифровых сервисов и устройств в период пандемии стимулирует россиян к совершенствованию своих навыков пользования цифровыми технологиями, что в ближайшей перспективе приведет к росту цифровой грамотности населения.

- Мы опрашивали только пользователей интернета, которые и до пандемии постоянно пользовались им, - прокомментировала "РГ" один из авторов проекта, научный сотрудник отдела исследований результативности научно-технической деятельности Валентина Полякова. - Согласно данным выборочного федерального статистического наблюдения Росстата по вопросам использования населением информационных и телекоммуникационных сетей, в 2019 году пользовались интернетом практически каждый день 73 процента населения в возрасте от 15 до 74 лет. Значение этого показателя растет на протяжении последних лет (в 2017 году их был 61 процент, в 2018-м - 69). Вероятно, пандемия могла стать стимулом к более активному и регулярному применению цифровых сервисов людьми, которые до этого пользовались ими нерегулярно. Надо сказать, что среди россиян, не пользующихся интернетом, абсолютное большинство составляют люди старше 50 лет, которые достаточно консервативны и стабильно на протяжении многих лет избегают интеграции в цифровую среду.