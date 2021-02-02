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Рубрика: В мире

Первый грузовой состав отправился по маршруту Анкара - Москва

Текст: Константин Волков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Первый железнодорожный грузовой состав из Анкары в Москву отправился из турецкой столицы, сообщает газета Daily Sabah. Поезд пройдет около 4 тысяч 560 километров, часть пути (829 километров) приходится на железнодорожную ветку Баку - Тбилиси - Карс, открытую в 2017 году.

Фото: Роспатент
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Состав везет 15 контейнеров более чем с тремя тысячами (3 321) посудомоечными машинами, плитами и духовками, произведенными в Турции. Конечная точка назначения груза - город Владимир. Параллельно из Анкары отправился поезд в Китай, груженый 42 контейнерами с бором. Это уже третий по счету состав, который Турция отправляет в КНР. Как заявил, выступая на торжественной церемонии отправки поездов, министр транспорта и инфраструктуры Турции Адил Караисмаилоглу, республика становится важным узлом на "железнодорожном Шелковом пути".

По словам министра, железнодорожные перевозки между Россией и Турцией позволят расширить экспорт и снизить транспортные расходы. Также он отметил, что это повысит конкурентоспособность турецких товаров.

"Торговля - один из важнейших элементов многомерных отношений между Турцией и Россией, который также укрепляет мост дружбы между двумя странами", - подчеркнул Караисмаилоглу. Турция предполагает строить железнодорожные ветки для связи с центрами производства, портами и промышленными зонами, чтобы увеличить объем грузоперевозок.

В мире Ближний Восток Турция

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