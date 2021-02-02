Эксперты нацпроекта "Производительность труда" помогают предприятиям повышать эффективность своей работы. Минимальная планка для участников - 5% в год. Причем, как показывает практика, продумать и осуществить те же трансформации "без отрыва от производства" бывает очень сложно. Как изменится нацпроект в 2021 году и что он даст своим участникам, "РГ" рассказал замминистра экономического развития Петр Засельский.

Петр Засельский: Потенциал у российской экономики очень большой, но руководство многих предприятий не осознает, над чем им надо работать. Фото: Пресс-служба Минэкономразвития

Петр Владимирович, зачем предприятиям для повышения эффективности работы нужна ваша помощь?

Петр Засельский: Многим предприятиям, к сожалению, не хватает сотрудников, обладающих нужными навыками и знаниями в этой области, причем на всех уровнях. Мы учим руководителей предприятий методам эффективного управления, принципам построения корпоративной культуры, а работников - инструментам бережливого производства. Реализуем проекты по повышению производительности труда при поддержке экспертов Федерального центра компетенций (ФЦК) и сети региональных центров компетенций в сфере производительности труда. Но прежде чем приступить к работе, важно убедиться, что акционеры и менеджмент понимают всю важность этой работы. Без этого нет никакого смысла начинать проект.

Вообще, мы наметили четыре направления удара по неэффективности на предприятиях: руководство сможет обучиться, составить и с нашей поддержкой внедрить проект повышения эффективности работы, инженерный состав будет подключен к движению рационализаторов, рабочие - пройти переобучение по стандартам WorldSkills, а еще - сразу для всех - бережливое производство и его цифровизация.

Что дает повышение эффективности работы предприятия его работникам?

Петр Засельский: При повышении эффективности работы предприятия сокращаются издержки и растет прибыль. Это, безусловно, выгодно для всех. У работников растет заработная плата, у руководства и акционеров - доход. Региональные бюджеты получают больше средств в виде налогов, ведь экономика региона растет. Чем больше будет таких предприятий, тем устойчивее будет наша экономика в целом.

Как изменится нацпроект по повышению производительности труда в 2021 году?

Петр Засельский: При корректировке нацпроекта - его курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов - мы сохранили все мероприятия, доказавшие свою эффективность, и добавили те, которых, по нашему мнению, не хватало. В том числе новый инструмент - цифровая экосистема, которая будет способствовать ускоренной цифровизации предприятий; и совместный проект с WorldSkills по возрождению движения рационализаторов и переобучению работников. Также изменения коснутся работы ФЦК. С 2021 года его эксперты начнут реализовывать комплексные проекты на предприятиях, направленные не только на устранение потерь, но и на совершенствование других бизнес-процессов (логистика, продажи, планирование, корпоративная культура и так далее).

Знания людей, техническая смекалка - это огромный ресурс для повышения производительности труда

Помимо этого, поддержка занятости переходит в нацпроект "Демография", а мы больше не принимаем к себе предприятия сферы ЖКХ. Зато к нам теперь добавится торговля и компании с выручкой свыше 30 млрд рублей в год. Раньше мы работали только со средним и малым бизнесом.

Почему ЖКХ решили заменить на торговлю?

Петр Засельский: У сферы ЖКХ наш проект массового энтузиазма не вызвал, а в торговле занято чуть меньше половины из 20 тысяч российских средних и крупных компаний - это огромный пласт экономики. Во многих регионах, например, в Москве, осталось совсем немного заводов и фабрик, зато удельный вес торговли огромный. Так что замена вполне логичная. В этой отрасли есть свои проблемы: неправильная логистика, не умеют выкладывать товар на прилавки, правильно управлять запасами, сроками поставок. Существует отработанная технология малых партий. Она позволяет не забивать склады, экономить оборотные средства. Крупные сети ее освоили, а малый и средний бизнес - зачастую нет. Те же технологии бережливого производства тоже применимы в торговле. В команде ФЦК есть люди с опытом работы в ретейле, у нас были пилотные проекты - нам есть что предложить торговле.

Зачем участвовать в нацпроекте крупным предприятиям?

Петр Засельский: Знаний всем не хватает, крупным компаниям тоже. Если компания с выручкой хоть в триллион рублей захочет повысить свою эффективность, мы ей поможем. Причем работа с такими предприятиями должна дать больший эффект. Хотя бы просто за счет масштаба. У нас уже есть первые заявки, но пока соглашения не подписаны, я не могу назвать эти предприятия. Еще мы хотели бы поработать с госкомпаниями. Они пока что не участвуют в нацпроекте, реализуют свои директивы по повышению производительности труда. Но мы надеемся на более плотное взаимодействие с ними.

Какие с ними сложности?

Петр Засельский: Среди них много предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК). Там секретные производства, наших экспертов никто так просто в эти цеха не пустит. Хотя можно было бы создать центр компетенций внутри компании, отработать методику и технологию создания эффективного производства на "безобидных" участках, научить их делать проекты внутри без нашей помощи, сопроводить несколько первых и отпустить их действовать самостоятельно.

Каждый лишний шаг рабочего на производстве снижает эффективность работы всего предприятия. Фото: РИА Новости

Ваш целевой показатель - рост эффективности предприятий несырьевых секторов на 5% в год. Удается выполнять?

Петр Засельский: Удается. Правда, из-за пандемии срок сдачи налоговой отчетности, на основании которой мы рассчитываем свои показатели, был сдвинут, окончательные итоги подвести еще не можем. Но предварительно - да, мы в графике и даже с некоторым опережением. В отдельных случаях был рост производительности труда в 30% и даже выше. На уровне всей экономики это пока не слишком заметно, но на уровне конкретной компании - более чем. В целом, по данным 2020 года, наилучшие показатели по эффективности труда - в сфере производства лекарств и медицинских материалов, химических веществ и продуктов, бумаги и изделий из нее. Намного хуже ситуация на мебельных и кожгалантерейных фабриках, при пошиве одежды.

Производительность труда имеет две ипостаси: увеличение добавленной стоимости через снижение себестоимости и повышение выручки. Частая проблема: чтобы повышать выручку или снижать себестоимость, нужны сотрудники, владеющие передовыми технологиями управления и знаниями в области бережливого производства. Но таких людей немного, они за пять копеек работать не будут. Получается замкнутый круг: чтобы увеличить доход, надо нанять дорогостоящего специалиста, а на это нет денег, потому что производительность труда невысокая. И вот тут как раз нацпроект может помочь, обучив недостающим компетенциям. Мы готовы помогать всем, для нас "безнадежных" предприятий не существует. Единственная проблема - мы не можем подменить собой руководство и акционеров компании. Если у них есть понимание необходимости повышать эффективность, мы им в этом поможем, как бы сильно ситуация запущена ни была. К тому же при низкой базе проще получить высокий результат, поэтому чем хуже изначальная ситуация, тем более эффективным - и эффектным - будет результат от вхождения в нацпроект.

Чего не хватает вашим подопечным для эффективной работы?

Петр Засельский: Знаний. Потенциал у экономики очень большой, но руководство многих предприятий просто не осознает, что над повышением собственной эффективности можно и нужно работать, не владеет нужными инструментами. Хотя те методы, которые мы им предлагаем, по сути, научная организация труда. С другой стороны, просто по учебнику такое внедрять тяжело, нужна помощь практиков. Вот такое содействие они и получают от наших экспертов.

Резерв для повышения эффективности может быть самый неожиданный. Одному из наших первых участников удалось ускорить выпуск некой детали ни много ни мало в тысячу раз. Там это так завело коллектив, что они пересмотрели всю цепочку, переставили станки, изменили технологию… В результате, помимо всего прочего, они смогли освободить два помещения из трех, сэкономив еще и на аренде. И это тоже дало рост показателей эффективности.

Научная организация труда включает в себя использование цифровых технологий?

Петр Засельский: Тут есть некая этапность. Освоив бережливое производство и разобравшись с теми проблемами, которые физически мешают организовать эффективное функционирование, - правильно расположив станки, наладив бесперебойную поставку комплектующих и остальные процессы - компании приходят к пониманию, что им для дальнейшего развития нужны автоматизация и цифровые технологии. Мы провели опрос: 90% наших участников хотели бы в ближайшее время что-то такое у себя установить.

Но на этом пути есть три помехи: цена, отсутствие специалистов и непонимание, что конкретно стоит брать. Этот комплекс проблем вызывает у многих некую беспомощность, из-за которой они продолжают работать по старинке. По сути, технологические решения остаются уделом или крупных компаний, или корпораций. Мы решили создать цифровую экосистему нацпроекта, с ее помощью сблизить наших участников с интеграторами, которые предоставляют такие инструменты. Среди поставщиков цифровых решений есть, например, разработчики из сферы ВПК. Там есть очень необычные и уникальные проекты. И те, на которых нет грифа "секретно", вполне можно поставлять на рынок. Наша роль в этой схеме - помощь с диагностикой цифровой зрелости, рекомендации, какие продукты стоит приобрести, как их связать с имеющимися решениями. Более подробно мы расскажем об этой схеме ближе к весне, когда замысел приобретет вполне конкретную форму работающего проекта.

При всей важности технологий, применяют их должны люди.

Петр Засельский: Это еще одно наше направление. Мы очень хотим возродить движение рационализаторов, утраченное с развалом СССР. Знания людей, техническая смекалка - это огромный ресурс для повышения производительности труда. Я говорю не только о прорывных идеях, с которыми потом не стыдно обратиться в Роспатент за авторским свидетельством. Это удел немногих сильнейших. Наша же задача в первую очередь мотивировать сотрудников предприятий искать и предлагать способы сделать работу более эффективной. Показать, что за это хвалят, а не ругают. Лучшие идеи могут и в патенты потом вырасти. В реализации этого плана нам поможет движение WorldSkills.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Алексей Дуэль

Ключевой вопрос

В очереди на участие в нацпроекте 3000 предприятий, а участников только 2300. Эффективность собственной работы как будете повышать?

Петр Засельский: У меня большая надежда на цифровую экосистему нацпроекта. Она позволит делиться лучшими практиками сразу со многими участниками. Что внедрять, как, при какой ситуации. Сейчас мы запускаем семь виртуальных платформ, регулярно встречаемся с разработчиками. Министр экономического развития Максим Решетников лично курирует эту тему. Когда вся система заработает, мы сможем помогать большему числу участников нацпроекта одновременно. Другое дело, что для нормального внедрения инструментов бережливого производства на предприятии должны присутствовать наши эксперты. Не неделю, не две - за это время никто ничего осознать не успеет, а полгода. Но таких специалистов на всю страну всего 2,5 тысячи человек. Вузы сейчас открывают наборы по специальностям, связанным с повышением эффективности труда, это очень перспективное образование. Но студенты только начинают его получать, а нам надо работать уже сейчас. Теоретически можно попробовать перекупить людей из бизнеса, но это потребует увеличения бюджета нацпроекта. Да и не дело так поступать, это неправильный путь. Кстати, на крупные предприятия наши эксперты будут приходить не на шесть месяцев, а на год. Это усложнит для нас работу, но, думаю, отдача от таких масштабных улучшений оправдает все дополнительные вложения.

Когда предприятия торговли смогут дождаться реального включения в нацпроект?

Петр Засельский: Да вот прямо сейчас и смогут. Списки формируют администрации регионов, если торговые предприятия заранее подали заявку, то сейчас их очередь как раз и подойдет. Или кто-то откажется от участия и на уровне субъекта решат заменить его магазином.