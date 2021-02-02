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02.02.2021 20:04
Рубрика: В мире

Варшава пала

Почему польские генералы за пять дней проиграли войну с условным противником
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 21(8372)
Крупнейшие с 1989 года штабные учения в Польше завершились казусом: польские генералы проиграли условную войну на восточном фланге страны за пять дней. Секретная информация о штабном фиаско быстренько просочилась в СМИ именно тогда, когда в США сменился хозяин Белого дома.
Американское вооружение, такое как истребители F-35, в Польше пока что присутствует только виртуально. Фото: AP Американское вооружение, такое как истребители F-35, в Польше пока что присутствует только виртуально. Фото: AP
Американское вооружение, такое как истребители F-35, в Польше пока что присутствует только виртуально. Фото: AP

"Военные учения "Зима-2020" в Польше окончились позором и полным провалом. Симуляция показала, что война была молниеносно проиграна, а польская армия прекратила свое существование", - сообщил польский новостной сервис Onet. В учениях участвовали несколько тысяч польских офицеров и были задействованы все вооружения, которые есть или поступят в польскую армию в ближайшие десять лет. Заодно проверялись новые принципы управления вооруженными силами, внедренные два года назад. И вдруг выяснилось, что ситуация для Польши на учениях сложилась хуже, чем в 1939 году.

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Местный таблоид Super Express сообщил, что изначально польские военачальники собирались держать оборону 22 дня. Но условный враг из-за восточной границы, а это граница Польши с Россией и Беларусью, уже на четвертые сутки виртуальной войны окружил Варшаву. "Все пошло не так. Командиры отдельных дивизий были шокированы, отказывались выполнять некоторые приказы просто потому, что они были им не понятны", - рассказал информатор издания. На востоке от Вислы польские войска были разбиты, передовые батальоны потеряли от 60 до 80 процентов наличного состава. Стратегически важные порты были заняты или заблокированы, а ВВС и ВМС Польши прекратили свое существование, несмотря на поддержку НАТО. Польские военные проиграли виртуальную войну за пять дней.

После "Зимы-2020" президент страны Анджей Дуда провел совещание с министром обороны Мариушем Блащаком. Затем, не вдаваясь в подробности, сообщил журналистам, что "эти учения - это для нас первый и очень хороший урок, который позволит внести коррективы и разработать какие-то новые элементы". На просьбу прокомментировать сообщения об условном разгроме польской армии в канцелярии президента и министерстве обороны популярному информационному порталу Interia ответили, что вся информация об учениях засекречена. "Мы не можем сообщить никаких сведений относительно исходных планов, течения и результатов", - утверждал пресс-секретарь президента Марчин Сковрон. Но, несмотря на "гриф секретности", информация о провале учений быстро разошлась по местным СМИ. А те ее опубликовали, причем никто не подал на журналистов в суд за разглашение гостайны.

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Интересно, что в военной "симуляции" якобы учитывались все купленные Польшей у США новейшие вооружения, в том числе и те, которые страна на данный момент еще не получила. Портал Interia информирует со ссылкой на свои источники в военном ведомстве, что речь идет об американских зенитных ракетных комплексах Patriot, системах залпового огня HIMARS и многоцелевых истребителях F-35 Lightning II. Пока Польша получила только дивизионный модуль HIMARS, состоящий из 18 установок, остальные должны поступить на вооружение в 2023 году. Две первые батареи "Пэтриот" прибудут в 2022 году, остальные, возможно, в 2024-м. Что же касается F-35, первые шесть машин передадут полякам в 2024 году, но они останутся в США до 2026 года - на время обучения польских пилотов и технического персонала.

Изначально польские военачальники собирались держать оборону 22 дня

Но польские генералы продемонстрировали, что этого арсенала им недостаточно для победы над условным "врагом из-за восточной границы". Прозрачный намек новому хозяину Белого дома, что теперь Варшаве нужен "Форт Байден". И еще больше американского оружия.

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