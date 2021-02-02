Почти пять миллионов граждан Евросоюза покинут Великобританию

Европейский Союз оказался в выигрышном положении, когда его граждане, годами проживавшие и работавшие в Британии, стали возвращаться на родину. Бывший премьер-министр Бельгии, а позднее представитель Европейского парламента по Brexit Гай Верхофштадт, сказал, что исход европейских рабочих и служащих - это "потеря для Соединенного Королевства и приобретение для Евросоюза". Свое заявление Верхофштадт сделал после того как стало известно о решении британского министерства внутренних дел заплатить работавшим в Британии гражданам Евросоюза за добровольное возвращение в страну их прежнего места жительства.

Отъезжающим в родные края европейцам обеспечили покрытие расходов на переселение суммой в две тысячи фунтов стерлингов. Для тех, кто решил остаться в Соединенном Королевстве, правительство сделало "все возможное", чтобы помочь зарегистрироваться для получения статуса постоянного проживания. Верхофштадт написал в своем Тwitter: "Правительство Великобритании до сих пор не понимает, насколько значительный вклад граждане ЕС могут внести в Великобританию. Глубоко беспокоит тот факт, что правительство, по сути, стимулирует людей уезжать. В самом ли деле кто-то считает, что это в интересах Великобритании?"

Программа добровольной репатриации для граждан Евросоюза, запущенная министерством внутренних дел Соединенного Королевства, подается как щедрый жест помощи тем "немногим гражданам ЕС", которые хотят вернуться домой. Около четырех миллионов европейцев намереваются остаться и продолжить работать в Британии. Подавляющее большинство британцев, как утверждают на Альбионе, любят европейцев и приветствуют их вклад в страну ставшую для них вторым домом.

Но статистика свидетельствует, что 4,9 миллиона граждан Евросоюза, находящиеся сегодня в Британии, подали заявки в Европейскую программу переселения. 4,4 миллиона заявок поступили из Англии, 243600 - из Шотландии, 80700 из Уэльса и 78500 из Северной Ирландии. За скобками этой статистики остаются реальные судьбы людей, которым предстоит заново осваивать свою страну, из которой они давно уехали и чьи дети говорят на английском языке подчас лучше, чем на родном. В Британии им предстоит продавать дома и квартиры, увольняться с работы и оставлять на Альбионе своих друзей. Крайне малое число "британских" европейцев голосовали за Brexit. Сегодня, возвращаясь в Европу, им придется начинать все сначала.

Точно также заново предстоит обустраиваться и так называемым британским экспатам, которые стоят сегодня перед перспективой возвращения на родину. Уехавшие доживать свой век в теплые страны Европы, 1,3 миллиона немолодых людей оказались сегодня в отчаянной ситуации: их британские дома и квартиры были проданы, на учете в британских медицинских учреждениях они уже не значатся, а причитающиеся экспатам пенсии, заработанные на родине, переводятся по зарубежным адресам стран их нынешнего проживания.

Тысячи граждан Соединенного Королевства, адаптировавшиеся в странах ЕС, получили после ухода Британии из Европы уведомления от своих банков на родине, что их счета будут закрыты, поскольку Британия не сумела договориться на сей счет с Евроосюзом. Многие "экспаты", как именуют уехавших на постоянное жительство в теплые края, не обременяли себя регистрацией права на жительство, поскольку оная и не требовалась. После выхода Великобритании из Евросоюза права британских экспатов оказались под вопросом. По большому счету, все вышесказанное не является трагедией. Просто жизнь становится труднее, и только.