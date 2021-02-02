Полиция США применила слезоточивый газ против 9-летнего ребенка

Новости

В Москве родился Рим и две Искры 09:07
Движение по нескольким улицам ограничено в Москве 09:01
В Тюмени задержаны нападавшие на ювелирные магазины 08:53
Евродепутат от Эстонии выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира 08:40
Гол и две передачи Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Питтсбургом" 08:35
РФБ выделила более 100 миллионов рублей на детско-юношеский баскетбол 08:18
Стоимость нефти марки Brent превысила 57 долларов впервые с 13 января 08:10
В Роскачестве назвали минусы приложений для очистки памяти смартфона 08:00
В Нью-Йорке из-за снегопада объявлено чрезвычайное положение 07:50
В Москве крупное ДТП остановило Кутузовский проспект 07:47
Ущерб от действий министра строительства Башкирии оценили в 95 млн рублей 07:31
На Алтае умер экс-министр сельского хозяйства РФ 06:51
На западе Австралии вспыхнул лесной пожар 06:44
Власти Аргентины назначили нового посла в России 06:20
В ЕАО пять школ закрыли из-за морозов 06:07
Иммунолог перечислил условия отмены масочного режима 06:06
За подделку вакцины от COVID-19 в Китае задержаны более 80 человек 05:45
В Приамурье известного художника осудили за смертельное ДТП 05:42
Минтранс Японии расследует инцидент с самолетом в аэропорту Нарита 05:10
Терапевт Минздрава перечислила побочные эффекты вакцинации от COVID-19 04:55
Около 840 тысяч кур уничтожат в префектуре Ибараки из-за птичьего гриппа 04:42
Опрос показал снижение рейтинга Байдена на два процента 04:17
Рогозин: Милитаризация Луны недопустима 04:03
В ОНФ назвали самые темные улицы в российских городах 04:00
Минздрав Саудовской Аравии предупредил о новой волне COVID-19 03:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
02.02.2021 07:59
Рубрика: В мире

Полиция США применила слезоточивый газ против 9-летнего ребенка

Текст: Александр Гусаров

Полиция США "отличилась" очередным и явно не соответствующим ситуации использованием спецсредств. На этот раз пострадавшей от рук американских полицейских в городе Родчестер, штат Нью-Йорк, оказалась 9-летняя девочка. Против нее стражи порядка применили слезоточивый газ и наручники.

В Лос-Анджелесе полицейские застрелили темнокожего велосипедиста

Как сообщает Национальное общественное радио (NPR) со ссылкой на видео шокирующего инцидента, ЧП произошло в минувшую пятницу во время вызова наряда полиции в один из домов в связи с "семейными проблемами". Прибыв на место, полицейские обнаружили девочку, которая, якобы, угрожала собственной матери, а еще хотела совершить самоубийство.

Явно испуганного, плачущего и зовущего своего отца ребенка сначала заковали в наручники, а затем попытались усадить в полицейскую машину. При этом девочка жаловалась на боль в руке.

"Ты ведешь себя, как ребенок", - прокричал офицер полиции на задержанную. "Я и есть ребенок", - в ответ сказала девочка. Полицейские, прибывшие на вызов сразу на шести машинах, заявили, что "они теряют терпение". "Это твой последний шанс или перцовый газ попадет прямо в твои глаза", - сказала женщина-полицейский. Спустя несколько секунд, раздается громкий детский крик, и ребенок умоляет стражей порядка протереть ей глаза.

По данным газеты USA Today, речь идет о применении силы и спецсредств к темнокожей девочке. При этом все запечатленные на видео офицеры полиции - белые. Напомним, что неоднократные случаи применения правоохранителями США насилия по отношению к представителям афроамериканского меньшинства минувшей весной вызвали массовые антирасистские выступления по всей стране.

После поднявшегося общественного резонанса мэр Родчестера Ловли Уоррен заявила об отстранении от работы проявивших жестокость офицеров полиции до завершения внутреннего расследования. "Я не буду стоять здесь и рассказывать вам, что использование перцового газа против 9-летнего ребенка - это нормально. Это не так", - в свою очередь отметила и.о. начальника местной полиции Синтия Херриот-Салливан.

В мире США

Главное сегодня

На Алтае умер экс-министр сельского хозяйства РФ
Движение по нескольким улицам ограничено в Москве
Минтруд РФ направил предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров
Рогозин: Милитаризация Луны недопустима
Иммунолог перечислил условия отмены масочного режима
В мире наблюдается самая жаркая погода за последние 12 тысяч лет
В ВОЗ заявили о возможности пандемии из-за вируса Nipah