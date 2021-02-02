Полиция США применила слезоточивый газ против 9-летнего ребенка

Полиция США "отличилась" очередным и явно не соответствующим ситуации использованием спецсредств. На этот раз пострадавшей от рук американских полицейских в городе Родчестер, штат Нью-Йорк, оказалась 9-летняя девочка. Против нее стражи порядка применили слезоточивый газ и наручники.

Как сообщает Национальное общественное радио (NPR) со ссылкой на видео шокирующего инцидента, ЧП произошло в минувшую пятницу во время вызова наряда полиции в один из домов в связи с "семейными проблемами". Прибыв на место, полицейские обнаружили девочку, которая, якобы, угрожала собственной матери, а еще хотела совершить самоубийство.

Явно испуганного, плачущего и зовущего своего отца ребенка сначала заковали в наручники, а затем попытались усадить в полицейскую машину. При этом девочка жаловалась на боль в руке.

"Ты ведешь себя, как ребенок", - прокричал офицер полиции на задержанную. "Я и есть ребенок", - в ответ сказала девочка. Полицейские, прибывшие на вызов сразу на шести машинах, заявили, что "они теряют терпение". "Это твой последний шанс или перцовый газ попадет прямо в твои глаза", - сказала женщина-полицейский. Спустя несколько секунд, раздается громкий детский крик, и ребенок умоляет стражей порядка протереть ей глаза.

По данным газеты USA Today, речь идет о применении силы и спецсредств к темнокожей девочке. При этом все запечатленные на видео офицеры полиции - белые. Напомним, что неоднократные случаи применения правоохранителями США насилия по отношению к представителям афроамериканского меньшинства минувшей весной вызвали массовые антирасистские выступления по всей стране.

После поднявшегося общественного резонанса мэр Родчестера Ловли Уоррен заявила об отстранении от работы проявивших жестокость офицеров полиции до завершения внутреннего расследования. "Я не буду стоять здесь и рассказывать вам, что использование перцового газа против 9-летнего ребенка - это нормально. Это не так", - в свою очередь отметила и.о. начальника местной полиции Синтия Херриот-Салливан.