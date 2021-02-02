Правительство не обсуждает введение продуктовых карточек

Новости

В Москве прививку от COVID-19 получили почти 175 тыс. горожан старше 60 лет 10:29
Нижегородец спас из воды тонущего ребенка 10:25
Россия создаст новую высокоточную ракету 10:20
На Чукотке семь человек на вездеходах застряли в тундре 10:07
Фотовыставка "Москва новогодняя" открылась на Тверском бульваре в столице 10:00
Названы самые дорогие билеты, купленные пассажирами в январе 09:40
В крупном ДТП на Кутузовском проспекте один человек погиб и двое ранены 09:25
С космодрома Плесецк запустят ракету "Союз" 09:20
В Москве родился Рим и две Искры 09:07
Движение по нескольким улицам ограничено в Москве 09:01
В Тюмени задержаны нападавшие на ювелирные магазины 08:53
Евродепутат от Эстонии выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира 08:40
Названы самые популярные имена детей в Москве 08:36
Гол и две передачи Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Питтсбургом" 08:35
РФБ выделила более 100 миллионов рублей на детско-юношеский баскетбол 08:18
Стоимость нефти марки Brent превысила 57 долларов впервые с 13 января 08:10
В Роскачестве назвали минусы приложений для очистки памяти смартфона 08:00
В Нью-Йорке из-за снегопада объявлено чрезвычайное положение 07:50
В Москве крупное ДТП остановило Кутузовский проспект 07:47
Ущерб от действий министра строительства Башкирии оценили в 95 млн рублей 07:31
На Алтае умер экс-министр сельского хозяйства РФ 06:51
На западе Австралии вспыхнул лесной пожар 06:44
Власти Аргентины назначили нового посла в России 06:20
В ЕАО пять школ закрыли из-за морозов 06:07
Иммунолог перечислил условия отмены масочного режима 06:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
02.02.2021 10:21
Рубрика: Власть

Правительство не обсуждает введение продуктовых карточек

Текст: Галина Мисливская
Малоимущим россиянам оказываются различные меры поддержки с упором на долгосрочные инструменты, вводить же карточки на продукты правительство не планирует. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

"Введение продовольственных карточек как одного из инструментов поддержки правительством не обсуждается", - сказал он.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Песков рассказал о ежедневном контроле регулирования цен на продукты

Беляков напомнил, что сейчас в России работают различные механизмы и программы социальной поддержки отдельных категорий граждан, в большинстве своем эти меры поддержки носят финансовый характер, а граждане могут распоряжаться ими по своему усмотрению.

Пресс-секретарь главы правительства также подчеркнул, что при реализации мер поддержки нуждающимся гражданам приоритет отдается тем мероприятиям, которые позволяют в долгосрочной перспективе вывести семьи из бедности - это социальный контракт, переобучение, содействие в трудоустройстве.

Власть Работа власти Экономика Товары и цены Правительство

Главное сегодня

Движение по нескольким улицам ограничено в Москве
На Алтае умер экс-министр сельского хозяйства РФ
Минтруд РФ направил предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров
Рогозин: Милитаризация Луны недопустима
Иммунолог перечислил условия отмены масочного режима
О чем говорил Владимир Путин на сессии онлайн-форума "Давосская повестка дня 2021"
Пушков: Генсеку НАТО пора осознать, что старый миропорядок уходит