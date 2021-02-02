Правительство не обсуждает введение продуктовых карточек

Малоимущим россиянам оказываются различные меры поддержки с упором на долгосрочные инструменты, вводить же карточки на продукты правительство не планирует. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков.

"Введение продовольственных карточек как одного из инструментов поддержки правительством не обсуждается", - сказал он.

Беляков напомнил, что сейчас в России работают различные механизмы и программы социальной поддержки отдельных категорий граждан, в большинстве своем эти меры поддержки носят финансовый характер, а граждане могут распоряжаться ими по своему усмотрению.

Пресс-секретарь главы правительства также подчеркнул, что при реализации мер поддержки нуждающимся гражданам приоритет отдается тем мероприятиям, которые позволяют в долгосрочной перспективе вывести семьи из бедности - это социальный контракт, переобучение, содействие в трудоустройстве.