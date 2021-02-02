Правительство приняло отставку замглавы Роскомнадзора Чечина

Александр Чечин освобожден от должности заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Такое распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

"Освободить Чечина Александра Леонидовича от должности заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по его просьбе", - говорится в документе​​​.

Пост замглавы Роскомнадзора Александр Чечин занимал с сентября 2019 года. В ведомстве он курировал вопросы исполнения полномочий в области информационных технологий.