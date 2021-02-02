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Рубрика: В мире

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Японские депутаты поплатились за нарушение режима
Текст: Александр Ленин
Российская газета - Федеральный выпуск № 21(8372)
Премьер Японии Ёсихидэ Суга извинился за коллег-депутатов от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), которые в нарушение введенного из-за коронавируса в ряде регионов режима ЧС посетили ночные клубы.

"Это непростительное поведение. Я приношу нашему народу искренние извинения", - заявил руководитель японского правительства, подчеркнув, что политики должны служить примером для граждан, а не игнорировать требования властей. Напомним, что премьер неоднократно призывал японских жителей без лишней надобности не покидать дома, а владельцев ресторанов закрываться до 20.00. Как оказалось, в середине января поздним вечером трое депутатов от ЛДП отправились в токийский фешенебельный район Гиндза. Они зашли в пару клубов, где за выпивкой и задушевными разговорами, по всей видимости, неплохо провели время. Впоследствии о произошедшем написал местный журнал, который часто публикует скандальные материалы. Один из депутатов по имени Дзюн Мацумото поначалу пытался "прикрыть" коллег, настаивал на том, что кутил в одиночестве. Но дотошные журналисты быстро вывели на чистую воду двух других нерадивых политиков. Провинившихся на ковер вызвал генеральный секретарь ЛДП Тосихиро Никаи. Детали воспитательной беседы не разглашаются. Но после разговора с "патроном" все трое подали заявление о выходе из партии. Они сообщили о своем решении перед фотокамерами репортеров, согнувшись в глубоком "поклоне покаяния". За спиной законодателей, словно напоминание о депутатском долге, висел плакат с одним из партийных лозунгов японских либерал-демократов - "Мы работаем для народа".

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